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В Украине предложили перейти на латиницу вместо кириллицы

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  • 12.09.2021, 12:40
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В Украине предложили перейти на латиницу вместо кириллицы

С инициативой реформы алфавита и системы образования выступил секретарь СНБО.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украине следует с кириллицы перейти на латиницу. Также, по его мнению, еще с садика дети должны изучать английский язык.

Об этом Алексей Данилов заявил в беседе с "Радио Свобода".

Кроме того, он в очередной раз высказался в поддержку двух языков в нашей стране: украинского, а также английского. По его убеждению, английский язык должен быть обязательным и изучить ее должны все. Данилов отметил, что английский — язык цивилизованного мира.

"Я за. Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться кириллицы и перейти на латиницу. То, что касается языка, вы знаете мою позицию. Я за два языка в нашей стране. Английский язык должен быть обязательным. Потому что, если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык — это язык цивилизованного общения. И мы должны понимать, что английский язык должны знать все. Кто уже пожилые, сложно, то это одно дело, а от детского сада, в школах это должно быть", — сказал секретарь СНБО.

Заметим, что Алексей Данилов уже не впервые подчеркивает важность владения двумя языками — государственным, а также на английском. Так, летом прошлого года секретарь СНБО заявил, что в Украине должен быть сохранен именно украинский язык как единственный государственный. Но с детства граждане должны изучать второй язык — английский. По его словам, зная английский язык, украинцы будут частью цивилизованного мира.

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