Вице-президент IIHF: Басков — участник банды

Вице-президент IIHF: Басков — участник банды2
- 13.09.2021, 14:39
- 9,826
Калерво Куммола прокомментировал санкции против экс-главы белорусского хоккея.
Вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола высказался о дисквалификации экс-главы белорусского хоккея Дмитрия Баскова, пишет is.fi.
Напомним, что IIHF на пять лет дисквалифицировала Баскова за системное участие в репрессиях. Спортивного чиновника также подозревают в организации убийства минчанина Романа Бондаренко.
«В своей карьере я не помню столь продолжительного запрета», — заявил Калерво Куммола
Калерво Куммола говорит, что наказание суровое, но Басков сам виноват, так как был участником банды, которая убила Романа Бондаренко.