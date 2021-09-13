Вице-президент IIHF: Басков — участник банды 2 13.09.2021, 14:39

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Калерво Куммола

Калерво Куммола прокомментировал санкции против экс-главы белорусского хоккея.

Вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола высказался о дисквалификации экс-главы белорусского хоккея Дмитрия Баскова, пишет is.fi.

Напомним, что IIHF на пять лет дисквалифицировала Баскова за системное участие в репрессиях. Спортивного чиновника также подозревают в организации убийства минчанина Романа Бондаренко.

«В своей карьере я не помню столь продолжительного запрета», — заявил Калерво Куммола

Калерво Куммола говорит, что наказание суровое, но Басков сам виноват, так как был участником банды, которая убила Романа Бондаренко.

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