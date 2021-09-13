«Отложить какую-то сумму совершенно не получается» 1 13.09.2021, 15:12

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Белоруска в декрете рассказала о своих доходах и расходах.

Жительница Барановичей, которая находится в отпуске по уходу за ребенком, рассказала Intex-press, какое пособие получает на двоих детей, на что уходит эта сумма и на чем удается сэкономить.

До декрета я работала парикмахером. Признаться честно, тогда мой доход был меньше, чем сейчас: в месяц у меня выходило 600 рублей. Но и жить на эту сумму было легче, так как не было расходов на детей.

У нас с мужем две девочки. Старшей – четыре года, она ходит в детский сад, младшей – полтора. И мой доход – это пособие на двоих детей, которое в сумме составляет 720 рублей.

Детское питание обходится дорого

Мы живем на съемной квартире, за аренду и коммуналку платит муж. Также с его заработка приобретаем одежду или что-нибудь в дом. Например, недавно в рассрочку взяли мультиварку. Очень хорошая вещь, время экономит и в месяц платим немного.

Мои деньги, точнее детские, уходят, как правило, на детей и их нужды. Например, чтобы заплатить за детский сад. А оплата за него за лето выросла почти на 30 рублей!

Недешево обходится и детское питание: смеси, каши, пюрешки, консервы. К тому же мы всегда стараемся, чтобы дома были фрукты. Яблоки или бананы, например.

Еще часть идет на закупку основных продуктов: мяса, круп, масла и т. д. Обычно в запас мы покупаем мясо, рыбу, а все остальное – по необходимости, чтобы посвежее было.

Одежда переходит по наследству

Самой большой затратой для нас в прошлом месяце была покупка прогулочной коляски. Брали бэушную, у знакомых. Потому что новые стоят очень дорого, а эту нам отдали за 250 рублей.

Стараемся экономить и на одежде. Младшей дочери покупаем только вещи на выход, все остальное – по наследству от старшей: все вещи хорошие, не выбрасывать же их. А вот старшей дочке уже нужно все новое, растет она быстро. И кофточки нужны, и заколочки. В этом месяце в детский сад тапочки покупали и пижаму новую.

Отдыхаем у родителей

Что касается нашего отдыха, то проводить мы его стараемся всей семьей. Летом обычно ездим отдыхать к родителям – они живут в частном доме. Если позволяет погода, выходим на прогулки, можем сходить на батуты или на аттракционы. Но на развлечения стараемся не тратить много денег, обычно рублей 40.

Тем более что детям нужны также игрушки и книги. Мы стараемся каждый месяц купить что-нибудь новенькое. Правда, развивающие игрушки, на которые, на мой взгляд, стоит тратить деньги, стоят прилично. Например, для старшей дочери я недавно присмотрела 3Д-книгу в интернет-магазине, так она со скидкой 45 рублей стоит.

Каждый месяц – непредвиденные расходы

Бытовая химия и косметические принадлежности съедают примерно 60 рублей в месяц. Мыльные принадлежности я покупаю отдельно для нас, взрослых, и отдельно для детей. Из обязательных покупок в моем списке памперсы, влажные и сухие салфетки, ватные палочки.

Не обходится каждый месяц без так называемых непредвиденных расходов: то заболеет кто-нибудь, то пригласят на праздник друзья или родные. Например, в прошлом месяце обе дочки заболели, пришлось покупать лекарства. Чек из аптеки составил около 40 рублей.

В общем, отложить какую-то сумму совершенно не получается.

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