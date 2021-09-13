Догнать Монголию Игорь Эйдман

13.09.2021, 17:14

Игорь Эйдман

Там власть сменяется на реальных выборах и, поэтому, вынуждена считаться с интересами избирателей.

Европейская Монголия и отсталая Россия. Многие говорят, что Россия ментально — азиатское государство, не способное к демократии. Однако, позвольте, есть другая, очевидно еще более азиатская страна — Монголия, которая намного по европейски демократичнее, чем Россия.

Там власть сменяется на реальных выборах и, поэтому, вынуждена считаться с интересами избирателей.

Из Монголии пишет берлинский журналист российско-монгольского происхождения Mario Bandi :

«Все жители Монголии освобождены с прошлого года до конца этого от уплаты счетов за электроэнергию, отопление и воду. Доходы страны от добычи угля и меди идут на возмещение этих убытков…

Демонстрантов в Монголии не бьют, суд независим, когда идут выборы, никто не знает заранее, кто будет президентом».

То, что россиянам кажется утопией, в Монголии — повседневная реальность…

Свободная страна не может быть гомо и ксенофобной, опираться на дедовские проржавевшие «скрепы». Сейчас в Улан-Баторе, как и в Берлине, проходят дни равноправия и достоинства, солидарности. Как пишет Марио, постер на этом фото размещен рядом с министерством иностранных дел.

«И все нормально, никто не возмущается». Нет в Монголии российской патриархальной дикости, своих Милоновых и Гундяевых. Все-таки Монголия — передовая страна, по сравнению с путинской феодально-абсолютистской империей.

России не с США длиной ракет мериться надо, а пытаться хотя бы Монголию догнать по уровню демократии, по отношению власти к людям, по терпимости и свободе. Однако, боюсь, время уже упущено.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

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