Догнать Монголию
- Игорь Эйдман
- 13.09.2021, 17:14
Там власть сменяется на реальных выборах и, поэтому, вынуждена считаться с интересами избирателей.
Европейская Монголия и отсталая Россия. Многие говорят, что Россия ментально — азиатское государство, не способное к демократии. Однако, позвольте, есть другая, очевидно еще более азиатская страна — Монголия, которая намного по европейски демократичнее, чем Россия.
Там власть сменяется на реальных выборах и, поэтому, вынуждена считаться с интересами избирателей.
Из Монголии пишет берлинский журналист российско-монгольского происхождения Mario Bandi :
«Все жители Монголии освобождены с прошлого года до конца этого от уплаты счетов за электроэнергию, отопление и воду. Доходы страны от добычи угля и меди идут на возмещение этих убытков…
Демонстрантов в Монголии не бьют, суд независим, когда идут выборы, никто не знает заранее, кто будет президентом».
То, что россиянам кажется утопией, в Монголии — повседневная реальность…
Свободная страна не может быть гомо и ксенофобной, опираться на дедовские проржавевшие «скрепы». Сейчас в Улан-Баторе, как и в Берлине, проходят дни равноправия и достоинства, солидарности. Как пишет Марио, постер на этом фото размещен рядом с министерством иностранных дел.
«И все нормально, никто не возмущается». Нет в Монголии российской патриархальной дикости, своих Милоновых и Гундяевых. Все-таки Монголия — передовая страна, по сравнению с путинской феодально-абсолютистской империей.
России не с США длиной ракет мериться надо, а пытаться хотя бы Монголию догнать по уровню демократии, по отношению власти к людям, по терпимости и свободе. Однако, боюсь, время уже упущено.
Игорь Эйдман, «Фейсбук»