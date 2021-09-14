Путин рассказал о близком общении с заразившимся COVID-19 7 14.09.2021, 17:47

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Фото: AP

Глава Кремля ушел на самоизоляцию.

Глава Кремля Владимир Путин рассказал, что близко общался с заболевшим коронавирусом человеком, провел с ним целый день.

Такое заявление он сделал на видеосовещании с членами правительства РФ, сообщает РИА «Новости».

Путин сообщил, что несколько человек из его самого близкого окружения заболели. В частности, заболел человек, который работает с ним в непосредственной близости.

"У него титры упали, он ревакцинировался, судя по всему, поздновато. Через 3 дня заболел. Я накануне общался с ним целый день, очень близко в течение всего дня. Это естественный эксперимент — посмотрим, как реально сработает на практике "Спутник V", - высказался он.

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