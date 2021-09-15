Медики назвали самый полезный осенний овощ для укрепления сердца 1 15.09.2021, 10:19

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Он также поможет организму избавиться от токсинов и лишнего холестерина.

Медики рекомендуют включить в рацион тыкву всем, кто испытывает проблемы с сердцем, пишет u-news.com.ua.

Благодаря большому количеству железа в составе, тыква может защитить человека от развития анемии и атеросклероза. А пектиновые волокна способны повысить эластичность сосудов.

Употребление тыквы поможет организму избавиться от токсинов и лишнего холестерина, но еще улучшит состояние органов зрения.

Сок осеннего овоща с большим количеством калия и других витаминов нормализует работу кишечника и снимает отеки.

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