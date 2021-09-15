Литва ограничила пропускную способность ЛЭП с Беларусью в рамках блокады БелАЭС 15.09.2021, 11:51

Фото: ТАСС

Вильнюс будет руководствоваться собственными правилами энергетической безопасности.

Литовский сетевой оператор Litgrid со среды ограничил максимальную пропускную способность трансграничных ЛЭП на литовско-белорусском направлении, сообщает interfax.by со ссылкой на BNS.

Решение принято в рамках намерений Литвы не допустить попадания в энергосистему страны электроэнергии с Белорусской АЭС в Островце, которую Вильнюс считает небезопасной. Таким образом, теперь пока не будет достигнуто новое соглашение Литвы, Латвии и Эстонии о торговле электроэнергией с третьими странами (в том числе с Россией), Литва будет руководствоваться собственными правилами торговли.

Председатель Государственного совета по регулированию энергетики Литвы Ренатас Поцюс ранее заявлял BNS, что в результате этих принятых Литвой мер объем энерготорговли Латвии с Россией должен сократиться примерно до 320 МВт.

Латвия и Эстония торгуют электроэнергией с Россией по неутвержденной Литвой методике. В результате, по мнению должностных лиц Литвы, электроэнергия с БелАЭС поступает в Литву через Латвию, что нарушает принятый Вильнюсом так называемый "антиостровецкий" закон. Латвия утверждает, что торгует только российской электроэнергией.

Литва прекратила коммерческий импорт электроэнергии из Беларуси с ноября прошлого года, когда БелАЭС начала производить электроэнергию. Однако физически электричество белорусского происхождения продолжало поступать в Литву, хотя в последнее время, когда эту электроэнергию не закупает Украина, а БелАЭС не работает с 12 июля, перетоков нет. Из Беларуси поступает только электроэнергия в рамках функционирования энергокольца БРЭЛЛ (Беларусь-Россия-Эстония-Латвия-Литва).

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