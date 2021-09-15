Жириновский опозорился перед жителями Татарстана 15 15.09.2021, 18:04

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Председатель ЛДПР во время обращения к избирателям перепутал татарский и турецкий языки.

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к татарским избирателям перепутал языки и заговорил на турецком. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал ura.ru.

«Я, пользуясь случаем, по-татарски обращаюсь ко всем жителям, знающим татарский язык в нашей стране», — сказал Жириновский.

После этого лидер ЛДПР начал говорить на турецком языке. Вначале он заявил о победе ЛДПР на выборах, после чего процитировал стихотворение турецкого поэта и журналиста Фикрета Тевфика, посвященное борьбе против эксплуататоров.

«Пришло время выборов. Кто победит? ЛДПР победит. Ешьте, пока не насытитесь, господа, пока не почувствуете отвращение, пока не взорветесь», — заявил на турецком Жириновский.

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