Медики рассказали, как изменить свою диету после 30 лет 16.09.2021, 15:42

Многие источники сладкого прячутся в неочевидных местах.

Даже если вы чувствуете себя также, как в подростковом или двадцатилетнем возрасте, ваше тело меняется таким образом, что становится труднее сбросить вес и оставаться в хорошей форме. Чтобы помочь вам изящно состариться в теле, портал eatthis углубилcя в науку о старении и питании, чтобы выявить продукты, которые никогда не должны попасть к вам в тарелку после того, как вы отпразднуете третий десяток, пишет mk.ru.

Ароматизированный йогурт

Многие источники сладкого прячутся в неочевидных местах, таких как хлеб, кетчуп и ароматизированные йогурты. В ароматизированном йогурте может быть столько же сахара, сколько в тарелке мороженого.

Консервированный суп

В исследовании, опубликованном в 2013 году, была обнаружена связь между высоким кровяным давлением и старением кожи. У женщин с низким кровяным давлением наблюдалось меньше морщин, чем у из ровесниц с повышенным.

Хотя связь остается неясной, нет никакого вреда в сокращении потребления соли, минерала, который, как известно, повышает кровяное давление. Стоит отказаться от консервированных супов. Также часть консервных банок содержат BPA — химическое вещество, которое вызывает рак, бесплодие и набор веса.

Выпечка на завтрак

После 30 не употребляйте пирожные, сладкие кексы и лепешки на завтрак. В большинстве сладких угощений содержится больше дневной нормы сахара. Сладкие диеты вызывают множество проблем со здоровьем, включая резистентность к инсулину, которая может привести к синдрому поликистозных яичников (СПКЯ), состоянию, которое связывают с женским бесплодием. У людей, которые потребляют от 17 до 21% своих ежедневных калорий из добавленного сахара, риск смерти от сердечных заболеваний на 38% выше, чем у других.

Обугленное мясо

Приготовление на гриле — это быстрый способ приготовить еду на скорую руку, и это, очевидно, основной продукт лета, но приготовление стейков и других белков при таких высоких температурах над открытым пламенем может привести к образованию гетероциклических аминов (ГКА) и полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Было обнаружено, что эти вредные химические вещества повышают риск рака.

Газировка

Если вы думаете о создании семьи, считайте безалкогольные напитки своими заклятыми врагами. Причина? Газировка содержит потенциально вызывающие рак красители и является основным источником добавленного сахара в рационе. И сахар не только отрицательно влияет на овуляцию, но и снижает подвижность сперматозоидов. Проще говоря, потягивание этого напитка может затруднить зачатие.

Коктейли и пиво

С возрастом организм не так эффективно усваивает алкоголь, и пристрастие к выпивке нездоровой пищи становится все труднее игнорировать, предупреждает диетолог Марта МакКиттрик. "Кроме того, становится все труднее хорошо выспаться, если в вашем организме присутствует алкоголь. В то время как вам, возможно, удавалось выспаться минимальным количеством сна в 20 лет, это не относится к вашим 30 и старше. Бессонные ночи приводят к тяге к еде на следующий день, которая может способствовать дальнейшему увеличению веса. Более того, спирт высасывает влагу из вашей кожи, что временно делает тонкие морщинки более заметными, а со временем, если вы продолжаете пить, кожа теряет эластичность и образует морщины.

Рогалики и белый хлеб

Организм превращает рафинированные углеводы в сахар, а затем в глюкозу, питательное вещество, которое повреждает коллаген и другие белки, борющиеся с морщинами. Более того, когда дело доходит до хлеба, рогаликов и даже макарон, выбор цельных зерен вместо рафинированных поможет поддерживать уровень сахара в крови на одном уровне, поддерживая вес и снижая вес, делая вашу фигуру более молодой.

Ранее были даны советы, чего никогда не надо делать после 60 лет. Для начала нужно убедиться, что вы получили все рекомендуемые вакцины для людей старше 60 лет (вероятность госпитализации или смерти от таких болезней, как грипп или пневмония, увеличивается с возрастом).

Китайская еда на вынос

В китайских блюдах на вынос содержится много натрия, но натрий не только усиливает жажду, но и выводит влагу из кожи и повышает кровяное давление. Употребляю такую еду можно заполучить тусклый цвет кожи.

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