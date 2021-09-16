Долбим и давим Таракана
- Telegram-канал «Баста!»
- 16.09.2021, 16:38
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Главное — не останавливаться.
Белорусские рабочие — перспективные и честные люди. Для них «честь» и «совесть» — не просто набор букв. Режим не просто так пытается избавляться от нас, это все инстинкты самосохранения загнанного в угол животного. Бездумные поступки и метания, сравнимые с ударами головой о стену.
Очень скоро мы прекратим узурпированное власти и агонию диктатора всебелорусским страйком. Мы теперь стали закаленными, как высоколегированная сталь, важно сейчас не останавливаться на полпути, а долбить и давить Таракана.
Действие всегда порождает вдохновение. Вдохновение редко порождает действие. Каждый из нас супергерой и успех нашей миссии зависит только от нас.
Пройдя такой огромный путь мы просто обязаны довести дело до конца и победить. Забастовка — это самый мирный способ для ускорения перемен в стране и они обязательно придут к нам. Давайте дружно соберемся и останемся все вместе дома. Стачке быть!
Telegram-канал «Баста!»