Долбим и давим Таракана Telegram-канал «Баста!»

16.09.2021, 16:38

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фото: БЕЛСАТ

Главное — не останавливаться.

Белорусские рабочие — перспективные и честные люди. Для них «честь» и «совесть» — не просто набор букв. Режим не просто так пытается избавляться от нас, это все инстинкты самосохранения загнанного в угол животного. Бездумные поступки и метания, сравнимые с ударами головой о стену.

Очень скоро мы прекратим узурпированное власти и агонию диктатора всебелорусским страйком. Мы теперь стали закаленными, как высоколегированная сталь, важно сейчас не останавливаться на полпути, а долбить и давить Таракана.

Действие всегда порождает вдохновение. Вдохновение редко порождает действие. Каждый из нас супергерой и успех нашей миссии зависит только от нас.

Пройдя такой огромный путь мы просто обязаны довести дело до конца и победить. Забастовка — это самый мирный способ для ускорения перемен в стране и они обязательно придут к нам. Давайте дружно соберемся и останемся все вместе дома. Стачке быть!

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