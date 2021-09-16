Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому 16.09.2021, 18:05

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Андрей Звягинцев

Режиссера ввели в искусственную кому после заражения коронавирусом.

Российского режиссера Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому. Об этом сообщает news.ru в своем Telegram-канале.

Отмечается, что состояние кинематографиста, который с середины лета лечится от последствий коронавируса, резко ухудшилось. Других подробностей о его здоровье не приводится.

13 сентября стало известно, что в июле у Андрея Звягинцева диагностировали COVID-19 — вскоре у него было поражено 90 процентов легких. Утверждалось, что в настоящее время режиссер проходит лечение в Германии. Там у него повторно взяли анализы на коронавирус, которые показали отрицательный результат. Несмотря на это, состояние кинематографиста оценивалось как тяжелое.

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