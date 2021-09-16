Мошенники придумали еще одну схему, как похищать деньги со счетов белорусов 2 16.09.2021, 18:55

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Теперь они представляются сотрудниками интернет-магазинов.

В Банковском процессинговом центре сообщили, что «банковские» мошенники придумали новую схему, как похищать деньги со счетов белорусов. Теперь мошенники представляются сотрудниками интернет-магазинов.

- Мошенники уточняют, что на имя держателя карты был оформлен кредит либо заказ на покупку в интернет-магазине с последующей доставкой товара клиенту. Так как держатель в интернет-магазине никаких заказов и покупок не осуществлял, то мошенники предлагают сделать отмену и уточняют, в каком банке обслуживается клиент, - рассказали в Банковском процессинговом центре.

И добавили, что у клиентов банков пытаются узнать персональные данные, которые необходимы для входа в интернет-банкинг или аккаунт в мобильном приложении.

- Под предлогом отмены заказа злоумышленники могут запрашивать также коды из смс-сообщений от банка. Если держатель карты предоставляет мошеннику все необходимые данные, то злоумышленники меняют логин и пароль от систем дистанционного банковского обслуживания и получают полный контроль над счетами, а также похищаются все доступные денежные средства держателей, - пояснили в организации.

В Банковском процессинговом центре напомнили, что не стоит никому сообщать информацию о реквизитах банковской платежной карты, логинах и паролях, смс-кодах, сеансовых ключах к интернет-банкингу и мобильным приложениям.

В случае, если у вас пытаются получить данные, представляясь сотрудниками банками, специалисты советуют обратиться в банк.

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