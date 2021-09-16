«Мы все изменились – и это навсегда!» 16.09.2021, 22:25

Белорусы провели ряд акций протеста.

Белорусы провели ряд акций протеста.

Койдановские партизаны убеждены, что изменения, которые произошли с белорусским обществом, необратимы.

«Мы не должны опускать руки пока не сотрем этот кровавый режим с лица белорусской земли. 22 года назад пропали Виктор Гончар и Анатолий Красовский, открыто выступавшие против шкловского отморозка, захватившего власть. Виновные понесут наказание!» - передают Боровляны.

В Минске возле Храма Воскресения Христова воссоздали мемориал Романа Бондаренко.

Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!»

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