«Мы все изменились – и это навсегда!»
- 16.09.2021, 22:25
Белорусы провели ряд акций протеста.
Белорусы провели ряд акций протеста.
Койдановские партизаны убеждены, что изменения, которые произошли с белорусским обществом, необратимы.
«Мы не должны опускать руки пока не сотрем этот кровавый режим с лица белорусской земли. 22 года назад пропали Виктор Гончар и Анатолий Красовский, открыто выступавшие против шкловского отморозка, захватившего власть. Виновные понесут наказание!» - передают Боровляны.
В Минске возле Храма Воскресения Христова воссоздали мемориал Романа Бондаренко.
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