Школьники из Новой Зеландии нашли гигантского пингвина с длинными ногами 17.09.2021, 12:30

иллюстрационное фото

Находка долгое время лежала в скромном музее Клуба юных натуралистов Гамильтона.

Юные натуралисты нашли окаменелость еще в 2006 году. Но только в 2017 она попала в руки ученых, пишет «Популярная механика».

Останки пингвина, жившего между 27,3 и 34,6 миллионами лет назад, попали в руки ученых не сразу. Когда дети из Клуба юных натуралистов Гамильтона заметили окаменелость в гавани Кавхия, раскрытую приливом, они приняли ее за ржавый пропеллер. Однако, рассмотрев ближе, юные натуралисты поняли, что нашли нечто исключительное.

Находка долгое время лежала в скромном музее Клуба юных натуралистов Гамильтона, и только в 2017 году образец был подарен местному музею Вайкато, где исследователи из Университета Мэсси и Музея Брюса в Коннектикуте, США, смогли проанализировать останки древнего пингвина.

Исследование, опубликованное в Journal of Vertebrate Paleontology, перевело статус экскурсии 2006 года из «удачной» в «историческую»: оказалось, что дети обнаружили окаменелости совершенно нового вида доисторических пингвинов.

Исследователи измерили и отсканировали скелет, воссоздав его в виде 3D-модели. Они также сравнили кости с цифровыми версиями скелетов других пингвинов.

По словам ученых, у нового вида были «гораздо более длинные ноги», чем у остальных. Более длинные конечности, по мнению исследователей, вероятно помогали пингвину быстрее плавать и глубже нырять. Рост птицы составлял около 1,4 метра.

Длинные конечности и дали новому виду название: Kairuku waewaeroa. На языке маори Kairuku значит «ныряльщик, который возвращается с едой», а waewaeroa – «длинные ноги».

Ученые с помощью методов сканирования и 3D-принтера, смогли воссоздать точную копию окаменелости, которую подарили музею Клуба юных натуралистов Гамильтона.

«Для детей в нашем клубе было редкой привилегией иметь возможность обнаружить и спасти этого огромного ископаемого пингвина. Мы всегда поощряем молодых людей исследовать и наслаждаться природой. В мире еще много крутых вещей, которые только и ждут, чтобы их открыли», – сказал президент клуба Майк Сэйфи.

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