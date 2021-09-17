The Insider: Анатолий Вассерман получает деньги от компаний Пригожина 5 17.09.2021, 14:25

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Анатолий Вассерман

Издание рассекретило десятки фамилии десятков платных троллей.

Анатолий Вассерман оказался в списке получающих деньги от пригожинских фирм в компании с платными троллями. Список, имеющийся в распоряжении The Insider, включает в себя десятки фамилий. Большинство из этих людей никому не известны и занимаются распространением платных комментариев за деньги. Вассерман — единственная узнаваемая фамилия в списке. Сейчас он выдвигается в Думу в составе команды единоросса Собянина. В разговоре с The Insider он признал связь с Пригожиным.

В распоряжении The Insider оказался список сотрудников, получавших средства от компаний, связанных с Евгением Пригожиным, судимым за кражи, мошенничество и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Многие из этих компаний имеют (или имели) офисы на улице Савушкина и общий городской телефон (812) 347-73-64. Большинство из известных The Insider сотрудников, официально получающих доходы в этих компаниях, — интернет-тролли, распространяющие платные комментарии в российских и зарубежных соцсетях. Преобладающее большинство из них — никому не известные люди, но есть и одна знаменитость — Анатолий Вассерман, также известный в интернете как «Онотоле». Вассерман получил популярность благодаря телевизионному шоу «Своя игра» и эпатажным интервью, в которых с гордостью рассказывал, что до старости хранит девственность, а также тому, что носит все, что ему может понадобиться, в жилетке весом в 7 кг. В этом году он баллотируется в депутаты Госдумы, единоросс Сергей Собянин включил его в «свою команду». А вот о чем Вассерман не говорит в своих интервью, так это о получении денег от связанных с Пригожиным компаний.

Многие обращали внимание на то, что Вассерман регулярно публикует различные оскорбительные опусы в адрес «либералов» и Навального, но ранее не было известно, что он получает при этом деньги от компаний, связанных с бывшим уголовником Пригожиным. Впрочем, изучив его персональный сайт (а у Вассермана есть персональный сайт), о связи с Пригожиным догадаться несложно, скажем, один из гневных опусов знаменитого девственника направлен против журналиста Дениса Короткова, известного именно расследованиями о махинациях Пригожина.

В разговоре с The Insider Вассерман был вынужден признать, что получает деньги от пригожинских медиа: «Я каждую неделю на платной основе пишу две колонки на сайте Федерального агентства новостей, насколько я знаю, сайт принадлежит Пригожину».

Напомним, Пригожин также известен как повар Путина — за то, что обслуживает кремлевские обеды. Его кейтеринговые компании часто оказывались в центре скандалов из-за отравлений в школах. Кроме того, из-за массовых отравлений солдат контрразведка ФСБ проводила масштабное расследование компаний Пригожина. Также имя Пригожина связывают с финансированием наемников из различных ЧВК, которые прославились среди прочего участием в пытках и внесудебных казнях в разных регионах мира от Украины до стран Африки.

Также Пригожин имел судимости по статьям «кража», «разбой», «мошенничество» и «вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность». Вот выдержка из одного из приговоров:

«20 марта 1980 года вечером Бушман, Пригожин, Копаев и Макеко находились в ресторане «Океан». Выйдя из ресторана около 24 часов, они встретили ранее незнакомую Королеву. Пригожин предложил отобрать у нее имущество. Пригожин и остальные с этим согласились. После чего они догнали Королеву у дома 7 по ул. М. Железняка, где Пригожин и Макеко подошли к Королевой, и Макеко с целью отвлечения Королевой попросила у нее сигарету. Когда Королева открыла сумочку, Пригожин сзади схватил ее за шею и стал душить, а Макеко в это время угрожала Королевой ножом, помогла оттащить Королеву в сторону от дороги. Пригожин продолжал душить Королеву до тех пор, пока она не потеряла сознание, после чего Бушман снял с нее сапоги, один из которых передал Копаеву, а Пригожин и Макеко сняли у потерпевшей золотые серьги стоимостью 50 рублей. С похищенным имуществом все скрылись с места преступления».

Вассерман сообщил, что в курсе всех обвинений, которые выдвигались против Пригожина. «Я даже знаю, что все эти дела, скандалы и отравления заканчивались ничем. Да, его, как и многих других рестораторов, подозревали в отравлениях. Но, насколько я знаю, расследования во всех случаях доказывали… люди отравлялись не его продукцией. В любом случае, если сейчас у российских законов к нему нет претензий, то, наверное, он.. если что-то и было, то бурьем поросло».

Изучив другие фамилии из списка работающих на компании Пригожина, The Insider не обнаружил известных имен. Большинство из троллей по понятным причинам стараются не светиться в соцсетях, но некоторые имеют аккаунты и делают вид, что ведут нормальный образ жизни. По этим аккаунтам можно составить портрет типичного тролля.

Сразу несколько троллей закончили некий Международный банковский институт. Среди них Сергей Свитко, а также Дарья Тен, которая подрабатывает моделью.

Дарья Тен и Сергей Свитко

А в американском отделе фабрики троллей (то есть нацеленном на соцсети США) работают сразу несколько темнокожих троллей. Среди них, например, выпускница СПБГУ Диана Нунаке и выходец из Ганы Эммануэль Асамоах, оба увлекаются музыкой — Диана записывает электронику и хип-хоп, Эммануэль читает рэп. Сложно себе представить, что эти самые люди 8 часов в день в офисе фабрики троллей занимаются в том числе разжиганием ненависти к сторонникам движения Black lives matter, выступающего за защиту темнокожего населения США от полицейского произвола.

Диана Нунаке и Эммануэль Асамоа

Некоторые из троллей американского отдела имеют вполне профильное для своей деятельности образование: скажем, тема бакалаврской работы выпускника СПБГУ Клима Никулина была: «Мягкая сила и её отображения в социальных сетях (на примерах Facebook, Twitter, Instagram)». Любопытно, что среди любимых книг Никулина, прилагающего все силы в деятельности по дезорганизации американской демократии, «451 градус по Фаренгейту» Бредбери и автобиография Бенджамина Франклина.

Многие из этих троллей (хотя и не все) оформлены на пригожинскую компанию ООО «Азимут». В своем резюме один из троллей (честно указавший предыдущее место работы) описывает свои обязанности как «деловая переписка с лидерами мнениями и инфлюенсерами, организация мероприятий от нескольких десятков до нескольких тысяч участников. Продвижение мероприятий при помощи различных медиа каналов — пресс-релизы, SMM, контекстная реклама, e-mail рассылки».

Напомним, ранее Пригожин проиграл суд Bellingcat: окружной суд Амстердама вынес судебный запрет в отношении материала агентства пригожинского РИА ФАН, признав, что это оно сфабриковало переписку сотрудника Bellingcat. Суд обязал РИА ФАН незамедлительно удалить материал, в противном случае агентству грозит штраф в размере полмиллиона евро.

РИА ФАН опубликовало в 2020 году «переписку», которую якобы вел с пригожинцами сотрудник Bellingcat, представившийся как «Питер Ван Хьюс». Пригожинцы сфабриковали аудио-сообщения от лица «Ван Хьюса», в роли которого выступил упомянутый выше сотрудник фабрики троллей Эммануэль Асамоах, студент африканского происхождения, живущий в Петербурге. Их не смутил тот факт, что Асамоах говорит с ярко выраженным африканским акцентом. Свою публикацию РИА ФАН приурочило к выходу расследования Bellingcat о причастности пригожинских структур к убийству в ЦАР журналистов. Подробнее об этом The Insider писал ранее в материале «Угрозы, слежка, нападения — как Пригожин воюет с независимыми медиа».

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