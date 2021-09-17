«Поднимут налог – значит, мы поднимем цены» 2 17.09.2021, 14:47

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фото: ONLINER

Что будет с белорусскими агроусадьбами?

Не успели вступить в силу одни изменения в налоговое законодательство Беларуси, как в сети уже активно обсуждают очередные возможные нововведения. В частности, речь идет об увеличении суммы сбора для агроусадеб – в 6,5 раза. Что будет с бизнесом, если это действительно произойдет, Intex-press узнала у владельцев усадеб в Барановичском районе.

Последние изменения в Налоговом кодексе, касающиеся агроусадеб, вступили в силу 1 января этого года. Разовый ежегодный сбор, который представители этого бизнеса должны платить государству за возможность работать, увеличили с одной базовой величины до двух.

Но на днях в интернете снова заговорили о возможном повышении налогов для агроусадеб. Причем куда более серьезном. В подтверждение в сети был опубликован проект документа, якобы вносящего соответствующие изменения в действующий налоговый кодекс. Стоит отметить, что на Национальном правовом портале такого проекта закона нет, поэтому неизвестно, существует ли он вообще. Однако информация, содержащаяся в документе, имела эффект разорвавшейся бомбы, ведь там было сказано, что с 2022 года сумма сбора для владельцев агроусадеб вырастет в разы: с 58 рублей в год до 31 рубля ежемесячно (то есть до 372 рублей в год).

«Если поднимут налоги, часть небольших агроусадеб закроется»

Хотя официально нигде ни о каких возможных изменениях в налоговом законодательстве не говорят и не пишут, владельцы практических всех агроусадеб, с которыми нам удалось поговорить, о них слышали. И многие из них уверены, что, «если налоги поднимут, часть агроусадеб закроется».

– Агроусадебный бизнес — очень затратный. Постоянно нужны какие-то ремонты, а это расходы на коммунальные платежи, оплату труда наемных рабочих. Немногие усадьбы могут это финансово выдержать, – рассказывает один из владельцев. – Я думаю, если поднимут налоги, часть небольших агроусадеб закроется.

Хозяин одной из «молодых» усадеб в Барановичском районе, в частности, отметил, что если сбор «будет 1000 рублей в месяц, то, наверное, закрыться придется».

«Поднимут налог – значит, мы поднимем цены»

Представители более крупного бизнеса настроены сохранить его любыми способами. Они говорят, что, если суммы сборов действительно значительно вырастут, им придется поднять цены для посетителей.

– Поднимут налог – значит, мы поднимем цены, но закрываться я не собираюсь. Знаете, сколько я вложил денег в свою усадьбу? Я построил ее с нуля! Когда границы были открыты, у меня очередь стояла из иностранцев. Так пусть я хоть чуть-чуть буду их отбивать, хоть по копейке, – заявил один из владельцев.

Мужчина уверен, что желающие отдохнуть найдутся в любом случае. Но сам факт поднятия ставки налога, если это действительно случится, его возмущает.

– Мы стараемся поддерживать нашу культуру, наше зодчество, а нас стараются прикрыть. Но останавливаться мы не собираемся, только вперед! – говорит он.

Вместе с тем владельцы агроусадеб надеются, что разговоры о возможном увеличении ставок сборов для агроусадеб – не более чем слухи. И пока никакой официальной информации об этом не появится, они намерены работать, как и работали.

– О том, что мы будем делать, если налоги поднимут, пока говорить рано, надо посмотреть конечный, так сказать, результат, а потом уже что-то думать. Заранее сейчас что воздух сотрясать? – резюмировал один из собеседников.

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