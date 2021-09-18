Новая волна коронавируса в Беларуси: в больницах наступает коллапс 17 18.09.2021, 9:08

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Очереди, нехватка врачей и ограничения ковидных выплат

В Беларуси, как и во всем мире, началась очередная волна коронавируса. Но еще большей проблемой для граждан нашей страны стало то, что в больницах остро ощущается нехватка врачей. Еще летом СМИ писали, что в медицинских учреждениях дефицит более 10 тысяч медиков. Теперь, когда люди вынуждены больше обращаться в больницы, это стало сильно ощутимым.

Читатели «Белсата» сообщают о стремительном росте числа инфицированных коронавирусом и росте числа жертв пандемии. В Пинске, например, начали перепрофилировать учреждения здравоохранения.

«В Пинской центральной городской больнице для больных коронавирусной инфекцией отвели 2/3 мест. Также для лечения ковидных больных перепрофилировали Молотковичскую инфекционную больницу и гинекологический корпус Пинского межрайонного родильного дома. Раньше в Пинск привозили больных из Столина. Сейчас с ними начал работать госпиталь в этом районном центре. Также рассматривают вопрос о передаче участкового госпиталя в Логишине под реабилитацию людей, переболевших COVID-19», – сообщают читатели «Белсата».

Жительница Жабинки на Брестчине рассказала, что в этом городе повально заражаются коронавирусом:

«Люди стоят в длинных очередях в два маленьких кабинета на анализ. Есть и смертельные случаи. Например, недавно умерла женщина, мать троих детей. Прием больных уже больше года собираются переносить в старое терапевтическое отделение, и только сейчас начали переоборудовать кабинеты».

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

В Кировске, где в прошлом году была сильная волна заболеваний, также наблюдают рост числа инфицированных коронавирусом. Кировчане сообщают, что в прошлом году большая половина людей уже переболела, а сейчас стали массово делать прививки против инфекции. При этом врачи рекомендуют пациентам китайскую вакцину, не российскую. По мнению местных медиков, она лучше. Местные жители рассказывают, что в Бобруйске после прививки российской вакциной «Спутник V» умерла 24-летняя женщина.

Официальной статистике доверия нет

Жертвами коронавируса в дальнейшем остаются люди пожилого возраста. Такую историю рассказали читатели:

«Мой папа умер от коронавируса 27 июля в больнице № 4. В этой же больнице тоже от коронавируса умер папа моей подруги. Когда я забирала гроб с отцом, а это было 9 августа, в бумагах стоял номер 148116. Моя подруга забирала своего папу 9 августа, и у нее номер был уже более 150 тысяч. Причем если в моем случае причиной смерти указали COVID-19, то причиной смерти папы подруги назвали проблемы с сердцем. Но врачи не смогли ничего объяснить. Даже не могли обосновать того факта, почему ее отец был в красной зоне под аппаратом искусственной вентиляции легких.

Кроме этого, в той же больнице в июле умерла мама моей одноклассницы. А 28 июля, когда я была в больнице с бумагами, столкнулась с еще одним знакомым, у которого инфекция унесла жизнь родного. И они еще пишут, что жертв коронавируса у нас совсем не много. Всего якобы около 10 человек в день умирает. Это же совсем не соответствует действительности».

Врачей не хватает

На фоне того, что количество обращений в больницы выросло, люди жалуются, что остро не хватает врачей. Так, минчанин прождал в очереди в больнице почти 9 часов.

«Людей было более 100. Врачей не хватает, они увольняются. Моя младшая дочь в августе сломала руку. Во взрослой больнице нас принял добрый, внимательный доктор. Сломала руку 15 августа, а снять гипс не можем, так как тот врач уволился. А в детской больнице отказались снимать. Сказали, кто лечил, тот пусть и снимает. Сейчас не только пожилые люди никому не нужны, но и дети. Как жить, ответьте?!» – восклицает отчаявшийся житель столицы.

Фото: «Белсат»

Еще один такой пример привел также житель Минска, который посещал столичную поликлинику № 10:

«Очередь на ЭКГ для детей с утра – 10 человек. На одного ребенка требуется 10-15 минут, кабинет работает только с 8:00 до 12:00. А после часа ожидания врач вообще забрала аппарат и пошла на второй этаж, так как такой аппарат один на всю поликлинику».

Медики говорят, что российская вакцина не помогает

Возмущаются существующей ситуацией и врачи. Удивляет их, например, требование администрации класть в больницы только людей с подтвержденным ковидом.

«Итак, пока человек будет ждать (3-5 дней!!!) результат, скорее всего, он дома умрет. Ведь направляем только тех, кто действительно нуждается во врачебном лечении в больнице. Таким образом искусственно снижается статистика о заболеваниях и смертности», – отмечает медик из Брестской области.

Врач, который просит не называть его имени, рассказывает, что медикам существенно ограничили ковидные выплаты:

«Надбавки остались, но значительно сократились. Например, в позапрошлом месяце у меня было 16 пациентов (столько разрешили оставить) в контакте со мною. За это заплатили 450 рублей доплаты. В прошлом месяце было тех же 16 человек, но добавили всего 180 рублей. Зарплата за месяц составила 470 рублей, и это с ковидными. А в позапрошлом месяце – 980 рублей».

При этом доктор говорит, что вакцинация не помогает. В больницах, по его словам, много людей лежит с двумя сделанными прививками, болеют тяжело:

«У знакомой дочь работает в фармации, фасует вакцину. Ее там размораживают, потому что приходит из России в больших литражах, фасуют у нас и снова замораживают. Вакцину после размораживания нельзя снова морозить, а мы это даем людям… Сейчас большое количество больных, много идет на кислород. Я считаю, что без карантина не будет ничего хорошего».

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