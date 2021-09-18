Полет Шмелевой 4 18.09.2021, 12:46

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Как подруга Путина получила квартиру от государства через серую схему.

Одной из лидеров списка «Единой России» на выборах в Госдуму Елене Шмелевой досталась квартира в столице от управделами президента. Как выяснил The Insider, жилплощадь оформили на ее сына, который после вступления в права владения подарил недвижимость матери. В результате сомнительной схемы госбюджет потерял около 100 млн рублей.

Талант и успех друзей Путина

«Влияние Шмелевой поражает воображение. К ней на совещание в Сочи по первому приглашению приезжают министры, руководители крупнейших компаний. Она любому может запросто позвонить. Шмелева живет в Сочи, но бывает в Москве часто. В здании администрации президента на Старой площади у нее есть свой кабинет», — представляет Елену Шмелеву зрителям Первого канала Владимир Познер.

По информации The Insider, Шмелева на постоянной основе пользуется автомобилями Hyundai и BMW, закрепленными за управделами президента. На самом деле на получение кабинета в здании АП и на служебные авто у Шмелевой оснований нет — она не состоит на госслужбе, а лишь возглавляет частный фонд «Талант и успех».

«Талант и успех» заведует центром «Сириус», одним из любимых детищ Владимира Путина. Совладельцем фонда является виолончелист Сергей Ролдугин — близкий друг и хранитель офшорных капиталов Путина. Шмелеву же называли «администратором» финансовых потоков. Благодаря поддержке властей «Сириус» стал крупнейшим владельцем недвижимости в Сочи, ему бесплатно достались отели, ледовые арены, множество строений и земельных участков. По подсчетам The Insider на основе официальной отчетности, имущество фонда и его дочерних структур оценивается дороже 71 млрд рублей.

Кроме того, патронируемый Путиным фонд получает поддержку из бюджета и госконтракты. В качестве субсидий «Таланту и успеху» и университету «Сириус» был выделен 31 млрд рублей. Деньги поступают по линии Минкультуры, Минспорта, Минпросвещения и Минобрнауки. На господрядах фонд вместе с подконтрольными структурами освоил 823 млн рублей. К примеру, в 172 млн рублей по контракту с мэрией Сочи обошлись работы по содержанию территорий в границах Олимпийского парка в Имеритинской низменности. За 3 млн рублей помещения у «Сириуса» арендовали судебные приставы. Любовь Путина к частному фонду Ролдугина-Шмелевой настолько сильна, что «Сириус» выделили в отдельную федеральную территорию со своими органами власти и бюджетом.

Схема с квартирой

Формально все дорогие владения фонда «Талант и успех» лично на Елену Шмелеву не распространяются. Собираясь в Госдуму, она задекларировала относительно скромный доход в размере 9 млн рублей и по квартире в Москве и Санкт-Петербурге. Как выяснил The Insider, Шмелевой принадлежит элитная недвижимость в центре Москвы, которую она не могла бы себе позволить на официальную зарплату. Но платить не потребовалось — квартира в престижном месте ей досталась в результате комбинации с государственной собственностью.

«У меня есть сын, ему 20 лет уже», — говорила Шмелева RT в 2018 году. Интервью было посвящено работе штаба Путина на президентских выборах, сопредседателем которого и была Шмелева. The Insider установил имя сына Шмелевой. Его зовут Мальков Максим Николаевич, он носит фамилию отца.

Так совпало, что буквально через несколько месяцев после окончания выборов Максим Мальков, будучи обычным студентом, получил бесплатно квартиру от управления делами президента. Согласно выписке из Росреестра, спустя год он подарил квартиру матери, и теперь она фигурирует в ее предвыборной декларации.

Квартира Шмелевой расположена в ЖК «Дом на Тишинке», недалеко от здания правительства. Он был построен по заказу управделами президента и, как пишут в объявлениях, охраняется ФСО. На основе шести разных предложений (1, 2, 3, 4, 5, 6) о продаже квартир сопоставимой площади в этом жилом комплексе мы оцениваем стоимость доставшейся Шмелевой бесплатно недвижимости в 100 млн рублей (среднее значение).

Права на получение элитной квартиры у Шмелевой не было: ни она, ни ее сын не состояли на госслужбе. Более того, у Шмелевой было жилье в Москве — 54-метровая квартира на улице Ферсмана. Этот объект, напротив, перешел в собственность государства (выписка есть у The Insider). Если речь идет об обмене, то он получился неравноценным — ее старая квартира стоит всего около 13 млн рублей.

The Insider обратился к Шмелевой с просьбой объяснить, на каких основаниях и на каких условиях ее семье досталась дорогая квартира от государства. «Всё, конечно, законно», — лишь сообщила она, пообещав предоставить более развернутый комментарий. Однако после этого перестала отвечать на звонки и сообщения.

Елена Шмелева работала в «Единой России» с «нулевых» годов. В настоящий момент является сопредседателем ОНФ и баллотируется в Госдуму под № 4 по списку единороссов, после Шойгу, Лаврова и Проценко.

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