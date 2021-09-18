Войска РФ обстреляли Иллирию во время учений по стрельбе
- 18.09.2021, 14:09
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Повреждены храм 19-го века, магазин и Дом культуры.
Войска РФ обстреляли Иллирию во время учений по стрельбе: повреждены храм 19 века, магазин и Дом культуры, есть пострадавшие среди гражданских, - ГУР
Российские оккупационные войска продолжают интенсивную подготовку на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
По данным украинской разведки, враг проводит стрельбы из тяжелого вооружения, что приводит к дальнейшему росту угроз безопасности гражданского населения.
Так, 16 сентября, во время проведения тренировок по стрельбе и управлению огнем с артиллерийскими подразделениями оккупационных войск, противником был обстрелян населенный пункт Иллирия в Лутугинском районе временно оккупированной территории в Луганской области. В результате обстрела повреждены здания храма Александра Невского, построенного в 19-м веке, продовольственного магазина и дома культуры. Есть пострадавшие среди гражданского населения.
"Командование российских оккупационных войск пытается скрыть обстоятельства и причины указанного события и, вполне вероятно, попытается переложить ответственность за обстрелы на подразделения Объединенных сил", - сообщили в ведомстве.