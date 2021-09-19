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Медики выявили дополнительную пользу вакцинации от коронавируса

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  • 19.09.2021, 10:37
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Медики выявили дополнительную пользу вакцинации от коронавируса

Участниками исследования специалистов из Университета Южной Калифорнии стали более восьми тысяч человек.

Американские исследователи назвали еще один неоспоримый плюс вакцинации. По их данным, привитые от коронавируса люди в дальнейшем испытывают меньше стресса, а их психическое состояние улучшается.

Об этом сказано в журнале PLOS ONE.

Участниками исследования специалистов из Университета Южной Калифорнии стали более восьми тысяч человек, которых просили заполнять опросники о своем психическом состоянии во время пандемии каждые две недели с марта 2020-го по март 2021 года.

В итоге выяснилось, что вероятность возникновения сильно негативных эмоций у получивших хотя бы одну дозу препарата респондентов была меньше на 15 процентов, а умеренно негативных — на четыре. При этом у женщин эти показатели были чуть выше, чем у мужчин. По произведенным учеными на основе их данных оценок, снижение стресса после вакцинации испытали более миллиона человек.

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