Медики выявили дополнительную пользу вакцинации от коронавируса 1 19.09.2021, 10:37

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Участниками исследования специалистов из Университета Южной Калифорнии стали более восьми тысяч человек.

Американские исследователи назвали еще один неоспоримый плюс вакцинации. По их данным, привитые от коронавируса люди в дальнейшем испытывают меньше стресса, а их психическое состояние улучшается.

Об этом сказано в журнале PLOS ONE.

Участниками исследования специалистов из Университета Южной Калифорнии стали более восьми тысяч человек, которых просили заполнять опросники о своем психическом состоянии во время пандемии каждые две недели с марта 2020-го по март 2021 года.

В итоге выяснилось, что вероятность возникновения сильно негативных эмоций у получивших хотя бы одну дозу препарата респондентов была меньше на 15 процентов, а умеренно негативных — на четыре. При этом у женщин эти показатели были чуть выше, чем у мужчин. По произведенным учеными на основе их данных оценок, снижение стресса после вакцинации испытали более миллиона человек.

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