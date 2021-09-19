Бастуют все! 1 19.09.2021, 12:28

1,944

Осталось последнее, что обрушит дряхлого диктатора.

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением одного из подписчиков минских протестных чатов:

— Хватит зарабатывать деньги для выжившего из ума лукашеску!

У нас — революция. И она не просто совершается на наших глазах — мы все в ней участвуем!

Так что если кто-нибудь еще не присоединился – поторопитесь, а то все закончится без вас.

Хватит надеяться, что у Саши три процента внезапно проснется совесть, и он придет с большим ключом открывать тюремные камеры! Не придет! Хватит фальшиво утешать себя тем, что рано или поздно все рассосется, — эти гематомы сами по себе не рассасываются.

Мы, как показал опыт, умеем постоять за себя. Мы можем дать сдачи. Мы можем построить баррикады. Мы можем выстроиться в цепь, которую никто не в силах прорвать. Мы можем измотать силовиков своим рассеиванием по улицам наших городов. Мы можем оказать первую помощь, отбить человека у озверевших «космонавтов», защитить слабого, продемонстрировать ментам моральное и физическое превосходство… За это время мы стали народом, имеющим свое мнение, и силу духа.

Мы объединялись в колоннах и цепочках, и нам осталось последнее, что обрушит дряхлого диктаторишку - объединиться ради самого простого и самого эффективного метода ненасильственного сопротивления. И это, конечно, забастовка. Ничего более мирного и совершенного человечество еще не изобрело. (Разве что колесо.)

Забастовка – это безопасно!

Забастовка – это мирно. Никто ни на кого не нападает.

Забастовка, как и любой осознанный протест, – это перспективно. Это начало переговоров и рождение новых лидеров.

Сейчас на белорусских предприятиях — прикормленная заводская номенклатура, которая боится перемен.

Забастовка – отличная проверка на вшивость для этой номенклатуры. Нормальные руководители поддержат и встанут рядом. Остальные пусть катятся колбаской.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.