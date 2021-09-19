«Снова с Востока таинственный ветер подул…»
- Телеграм-канал «Серпом По»
- 19.09.2021, 13:07
- 3,980
И афганские друзья криво усмехнутся в бороды.
Новости идут с Востока от талибских «вменяемых» людей. В Афганистане вместо закрытого министерства по делам женщин, родилось учреждение «по распространению добродетели и искоренению порока».
Может, российскому начальству стоит приглядеться к этой инициативе?
Например, Минкульт не выдал прокатного удостоверения фильму режиссера Пола Верховена «Искушение». Основанный, кстати, на реальной истории XVII века и с великой Шарлоттой Рэмплинг в одной из ролей.
Какой-то там выползший из-под Мединского Минкульт-«прачечная» во главе с министром-матершинницей Любимовой решает, что смотреть россиянам в кинотеатрах.
Так, может, российскому начальству пойти сильно. Взять у талибанцев идею, да и назвать любимовское ведомство Министерством по делам культуры, распространению добродетели и искоренению порока! Дать миру и стране четкий сигнал, что у нас тут творится. И афганские друзья криво усмехнутся в бороды.
Телеграм-канал «Серпом По»