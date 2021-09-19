«Снова с Востока таинственный ветер подул…» Телеграм-канал «Серпом По»

19.09.2021, 13:07

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И афганские друзья криво усмехнутся в бороды.

Новости идут с Востока от талибских «вменяемых» людей. В Афганистане вместо закрытого министерства по делам женщин, родилось учреждение «по распространению добродетели и искоренению порока».

Может, российскому начальству стоит приглядеться к этой инициативе?

Например, Минкульт не выдал прокатного удостоверения фильму режиссера Пола Верховена «Искушение». Основанный, кстати, на реальной истории XVII века и с великой Шарлоттой Рэмплинг в одной из ролей.

Какой-то там выползший из-под Мединского Минкульт-«прачечная» во главе с министром-матершинницей Любимовой решает, что смотреть россиянам в кинотеатрах.

Так, может, российскому начальству пойти сильно. Взять у талибанцев идею, да и назвать любимовское ведомство Министерством по делам культуры, распространению добродетели и искоренению порока! Дать миру и стране четкий сигнал, что у нас тут творится. И афганские друзья криво усмехнутся в бороды.

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