Как проявляется штамм коронавируса «Дельта» по дням 19.09.2021, 17:12

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Доктор дал рекомендации по улучшению самочувствия.

Доктор из Израиля Итай Галь рассказал, как болеют коронавирусом "Дельта" и как облегчить состояние, пишет «Апостроф».

Первые дни после заражения

Обычно симптомы появляются через 2-5 дней после заражения, но иногда - через неделю. Обычно у больных развивается лихорадка без кашля и одышки. Температура не слишком высока - 37,8-38,5°С. У некоторых больных пропадают обоняние и ощущение вкуса, в сочетании с другими симптомами или без такового.

3-7 сутки после заражения

У некоторых болезнь продолжает протекать бессимптомно либо с легкой симптоматикой, особенно у привитых. У детей симптомы часто отсутствуют на всех стадиях болезни, что повышает риск заражения от них. Но у других больных симптоматика нарастает, развивается вирусная пневмония, характерная для COVID-19. В таком случае усиливаются одышка и кашель, иногда - на фоне повышения температуры.

5-6 дни

Эти дни носят критический характер, когда у некоторых заболевание переходит в тяжелую форму. Пневмония становится более выраженной, люди страдают от сильной одышки и кашля. При этом больные ощущают выраженную слабость и затрудняются завершать фразы.

Через неделю после заражения большинство больных в тяжелом и среднем состоянии попадают в больницу. Одышка усиливается, и они начинают нуждаться в кислороде.

2-я неделя

На этом этапе у тяжелобольных развивается выраженная дыхательная недостаточность, иногда требующая интубации и подключения к ИВЛ. Состояние бессимптомных больных не изменяется, легкобольные чувствуют облегчение, вплоть до исчезновения симптомов.

У некоторых тяжелобольных на этом этапе развивается сепсис. Это опасное состояние с агрессивной реакцией иммунной системы. Таких больных госпитализируют в отделения интенсивной терапии и иногда даже приходится подключать их к аппаратам ЕСМО, заменяющим работу сердца и легких. У части больных в легком и среднем состоянии появляются боли в животе и понос.

10 дней

У большинства легкобольных полностью исчезают симптомы. Если такое состояние длится более 3 дней, их обычно освобождают от изоляции.

3-я неделя

У больных, страдавших от кашля, наступает серьезное облегчение, частота кашля снижается вплоть до исчезновения. Тяжелобольные делятся на 2 основные группы: выздоровевшие и выписавшиеся, с назначением наблюдения и реабилитации в амбулаторных условиях, и те, чье состояние ухудшается.

Как улучшить самочувствие

- Рекомендуется нюхать разные вещества, чтобы мозг смог восстановить привязку запахов к ним. Вместе с тем, эти методики не были достаточно изучены и непонятно, эффективны ли они для всех.

- Для облегчения кашля можно принимать безрецептурные сиропы. Надо соблюдать указанную на упаковке дозировку, поскольку передозировка может вызвать угнетение дыхания.

- Во время болезни и изоляции важно оставаться подвижным.

- Больные COVID-19 часто ощущают утомляемость, слабость, головные и мышечные боли, как при гриппе. При этом надо позаботиться о достаточном питье и правильном питании.

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