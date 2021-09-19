Ученый назвал категорию людей, неуязвимых перед коронавирусом 1 19.09.2021, 18:13

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В организме этих людей есть интерферон — противовирусный белок.

Люди, болеющие простудой, не могут заразиться коронавирусом, рассказал член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков, пишут «РИА Новости».

"Человек, конечно, не заразится коронавирусом во время заболевания простудой или ОРВИ", — сказал ученый.

Он объяснил, что болеющий человек не может одновременно заразиться другим вирусом, так как в организме вырабатывается интерферон.

"Интерферон — противовирусный белок, который защищает организм от вторичного заражения", — уточнил Чумаков.

В то же время он подчеркнул, что после выздоровления есть риск заболеть COVID-19. Так как организм будет ослаблен первой инфекцией, коронавирус может протекать тяжелее.

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, в свою очередь, заявил, что респираторные и желудочно-кишечные микст-инфекции довольно распространены, но обычно один вирус оказывается сильнее другого.

"Какая из них (инфекций. — Прим. ред.) будет сильнее, это зависит от того, какие это будут инфекции и в какой последовательности они попадут в организм", — пояснил он.

При этом Нетесов отметил, что детально этот вопрос не изучали, так как без намеренного инфицирования добровольцев это очень дорого и трудно.

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