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Пограничная служба Польши: Найдены тела трех человек на польско-белорусской границе

  • 19.09.2021, 21:15
  • 12,668
Пограничная служба Польши: Найдены тела трех человек на польско-белорусской границе

Следствие ведет прокуратура.

Тела трех человек были обнаружены на польско-белорусской границе, сообщили tvn24.pl в Пограничной службе Польши.

Все указывает на то, что это, скорее всего, нелегальные мигранты, - подтвердила информацию пресс-секретарь Пограничной службы Анна Михальска. Дальнейшие действия по этому делу осуществляет прокуратура.

Ранее пограничники сообщили о группе из восьми мигрантов, которые застряли в болоте в заводи реки Супрасль. Семеро из них доставили в больницу.

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