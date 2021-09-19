Пограничная служба Польши: Найдены тела трех человек на польско-белорусской границе 19.09.2021, 21:15

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Следствие ведет прокуратура.

Тела трех человек были обнаружены на польско-белорусской границе, сообщили tvn24.pl в Пограничной службе Польши.

Все указывает на то, что это, скорее всего, нелегальные мигранты, - подтвердила информацию пресс-секретарь Пограничной службы Анна Михальска. Дальнейшие действия по этому делу осуществляет прокуратура.

Dzisiaj tj.19.09 w rejonie przygranicznym z 🇧🇾 znaleziono zwłoki trzech osób. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi prokuratura.#zgranicy — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) September 19, 2021

Ранее пограничники сообщили о группе из восьми мигрантов, которые застряли в болоте в заводи реки Супрасль. Семеро из них доставили в больницу.

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