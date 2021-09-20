Бывший белорусский хоккеист возглавил молодежную и юниорскую сборные Турции 3 20.09.2021, 9:42

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Он приступил к обязанностям с 10 сентября.

Бывший форвард сборной Беларуси и экс-наставник молодежной сборной нашей страны Дмитрий Дудик возглавил молодежную (U-20) и юниорскую (U-18) сборные Турции. Кроме того, он будет работать в Федерации хоккея Турции специалистом по развитию.

Как сообщил Дудик сайту ФХБ, он приступил к обязанностям с 10 сентября и успел провести с молодежной сборной Турции короткий тренировочный сбор в Эрзуруме.

Молодежная сборная Турции в нынешнем сезоне готовится выступить на чемпионате мира в дивизионе III в Мексике, где ее соперниками на предварительном этапе станут команды хозяев, Боснии и Герцеговины и ЮАР. Сроки турнира пока не определены.

Юниорская сборная Турции с 4 по 10 апреля 2022 года должна стать хозяйкой группы "А" чемпионата мира в дивизионе III, где будет соперничать за выход в группу "В" дивизиона II со сверстниками Бельгии, Израиля, Исландии, Мексики и Тайваня.

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