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Ученые назвали продлевающий жизнь напиток

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  • 20.09.2021, 9:54
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Ученые назвали продлевающий жизнь напиток

Исследование проводилось вреди жителей Великобритании, а также США.

Британские ученые выяснили, что употребление молока способно продлевать жизнь, пишет 19 сентября газета Express.

Исследование проводилось вреди жителей королевства, а также США.

Оказалось, что у участников эксперимента с определенной генетической вариацией, которую связывают с более высоким потреблением молока, риск ишемической болезни сердца был снижен на 14%.

При этом, несмотря на то, что у данной группы оказался выше индекс массы тела, данные показали сниженный уровень холестерина.

«Всё это говорит о том, что сокращение потребления молока не обязательно для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний», — отметил один из авторов исследования Вимал Каран.

По словам ученых, в молоке содержится комплекс из по меньшей мере 18 незаменимых для организма белков и аминокислот. Также оно богато насыщенными жирами.

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