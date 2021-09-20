Играющие в футбол медведи стали звездами Сети 20.09.2021, 10:52

Видеохит из Индии.

Футбол является любимой и популярной игрой во многих странах мира, но всё-таки дикие медведи, увлёкшиеся таким видом спорта — не самое обычное зрелище, пишет 120.su.

Однако, жителям Сукигаона (Одиша, Индия) повезло. Она смогли полюбоваться на двух медвежат, которые нашли мяч и принялись сначала изучать его, а после затеяли весёлую игру, действительно напоминающую футбол. Зрители издалека подбадривали зверей, не отказавших себе в удовольствии на время стать футболистами, и даже болели за них.

Позже видеоролик, появившийся в интернете, прокомментировали чиновники из департамента дикой природы. Они пояснили, что в поведении медвежат нет ничего необычного. Юные звери активно познают мир и готовы исследовать любую незнакомую вещь — видимо, именно поэтому главные герои кадров не только поиграли с мячиком, но и уволокли его с собой в лес.

#WATCH | Two wild bears were seen playing football at Sukigaon in Umarkot area of Nabarangpur district, Odisha



"It is an animal instinct. They examine & try to find out the nature of any object that they find for the first time," the DFO said on Monday.



(Video: Forest Dept) pic.twitter.com/c2YnVZqg7j — ANI (@ANI) September 14, 2021

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