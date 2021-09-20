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В Сети появились меткие фотожабы на результаты выборов в России

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  • 20.09.2021, 12:32
  • 9,342
В Сети появились меткие фотожабы на результаты выборов в России

Фотожабы обыгрывают вероятные фальсификации результатов российских выборов.

В России 17-19 сентября состоялись выборы в Государственную думу, которые прошли на фоне катастрофического падения рейтинга партии власти "Единая Россия". Однако она, по предварительным данным, набрала 47,11% голосов избирателей, существенно опередив ближайших конкурентов.

"Апостроф" собрал остроумные фотожабы на результаты выборов в Госдуму в РФ.

Второе место, согласно предварительным итогам, заняла КПРФ, а третье - ЛДПР.

Фотожабы обыгрывают вероятные фальсификации результатов российских выборов. На одной из них изображен глава "ЕР" Борис Грызлов, который отводит руку избирателя с заполненным бюллетенем от урны для голосования со словами "Нет! Сиди дома, мы сами заполним!".

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