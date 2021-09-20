Медики назвали лучший продукт для здоровья сердца 20.09.2021, 13:20

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Он содержит большое количество жирных кислот Омега-3.

Исследование показало, что среди многих видов орехов грецкие орехи являются чуть ли не самыми полезными для здоровья сердца. А поэтому их нужно употреблять регулярно.

Грецкие орехи содержат большое количество жирных кислот Омега-3. Опубликованное в журнале Circulation исследование показало, что они снижают уровень липопротеидов низкой плотности, также называемых «плохим» холестерином, пишет healthinfo.ua.

А это уменьшает риск сердечных заболеваний. Авторы исследования наблюдали за сотнями здоровых взрослых людей в возрасте от 63 до 79 лет, которые два года каждый день употребляли по половине стакана грецких орехов.

Их здоровье сопоставили с показателями ровесников, которые на грецкие орехи не налегали. Определено, что ежедневное поглощение данной разновидности орехов приводило к умеренному снижению «плохого» холестерина. Так, общее количество липопротеидов низкой плотности было на 4,3% ниже у потребителей грецких орехов, по сравнению с теми, кто их не ел.

Преимущества от грецких орехов в этом вопросе были более выражены у мужчин, чем у женщин. У представителей сильного пола уровень «плохого» холестерина уменьшался благодаря грецким орехам на 7,9%, а у представителей прекрасного пола - только на 2,6%. Это ещё одно доказательство очень большой пользы так называемых «хороших» жиров в нашем рационе. А большое количество этих жиров содержится именно в грецких орехах.

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