На «Полесьеэлектромаше» в Лунинце произошел выброс расплавленного металла 1 20.09.2021, 15:11

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Пострадали два человека.

В Лунинце 19 сентября произошел выброс расплавленного металла, сообщает Медиа-Полесье.

В результате инцидента пострадали два человека. С термическими ожогами их доставили в Лунинецкую райбольницу.

Замдиректора «Полесьеэлектромаша» по идеологии Георгий Мордухай факт происшествия и травматизма двух работников подтвердил.

В областном управлении МЧС сообщили, что горения не было, подразделения МЧС не привлекались.

По факту травмирования следователи проводят проверку.

«По предварительной информации, днем 19 сентября во время проведения работ по переплавке металлолома в цехе чугунного литья на одном из предприятий в Лунинце из горловины печи произошел выброс раскаленного металла. В результате двое рабочих (40 и 50 лет) получили ожоги различной степени тяжести от попадания на них частиц раскаленного металла и возгорания одежды», — сообщил Следственный комитет.

Похожий выброс расплавленного металла уже имел место на предприятии в 2017 году. Тогда на участке цветного литья при загрузке алюминиевого лома в печь также произошел выброс металла, плавильщик получил тяжелые термические ожоги.

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