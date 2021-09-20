Шесть человек погибли, 28 получили ранения при стрельбе в университете в Перми 20.09.2021, 20:17

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Фото: Алексей Романов / РИА Новости

Огонь в кампусе открыл студент вуза в военной форме и с автоматом.

В понедельник, 20 сентября, на территории государственного национального исследовательского университета в Перми (ПГНИУ) 18-летний студент этого вуза открыл стрельбу. По уточненным данным Следственного комитета РФ (СК), погибли шесть человек, еще 28 получили ранения. В числе прочих ранены охранники университета, один из них, по неподтвержденной информации, был убит. Ранее сообщалось о восьми скончавшихся в результате стрельбы, впоследствии информация о жертвах была уточнена, передает DW.

По предварительным данным, около 11.00 по местному времени мужчина в военной форме и с автоматом в руках открыл огонь в кампусе, после чего отправился к 8-му корпусу. В Сети появилось видео, как студенты выпрыгивают из окон, в Telegram-канале университета учащихся призвали закрыться в аудитории или по возможности покинуть территорию кампуса.

Стрелок оказал вооруженное сопротивление и был ранен. В итоге его задержали, сообщил СК РФ. Ранее появлялась информация, что нападавшего убили во время задержания. По данным пермского интернет-издания 59.ru, стрелок получил ранения живота и конечностей, сейчас он находится в реанимации.

Это же издание сообщило, что в социальной сети "В контакте" обнаружен пост, возможно, сделанный нападавшим на университет. По словам автора, он "не состоял в экстремистских организациях, был нерелигиозен и аполитичен". О его намерениях никто не знал. Пост был снабжен фотоснимком человека в маске с автоматическим оружием в руках.

В связи со случившимся Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "убийство двух и более человек". В Пермском крае 21 сентября объявлено днем траура по погибшим.

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