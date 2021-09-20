Видеофакт: В России неизвестный открыл стрельбу в Пермском университете
- 20.09.2021, 10:02
- 4,942
Студенты покидали здание, выпрыгивая из окон.
В Пермском государственном национальном исследовательском университете неизвестный открыл стрельбу. Студенты покидали здание выпрыгивая из окон.
Происшествие случилось сегодня. В пресс-службе университета подтвердили факт стрельбы. Неизвестный использовал травматическое оружие. Предварительно 059.ru сообщает об одном пострадавшем, он ранен в голову, но в сознании.