Нападение на Пермский университет: что известно к этому времени 21.09.2021, 10:29

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Фото: Ольга Домская / РИА Новости

На месте трагедии появился стихийный мемориал.

После стрельбы в Пермском университете прошло больше суток. Официальная информация такова: шесть человек погибли, 24 пострадали. Подозреваемым стал 18-летний Тимур Бекмансуров.

Что происходит на месте трагедии

Возле университета, где Бекмансуров устроил стрельбу, появился стихийный мемориал в память о погибших, пишет РБК. Люди несут цветы, игрушки, свечи.

Для сбора средств пострадавшим открыт благотворительный счет.

21 сентября объявлен в Пермском крае днем траура. Вчера вечером власти обнародовали имена погибших:

Энгаус Маргарита Геннадиевна — 66 лет;

Арамелев Ярослав Алексеевич — 19 лет;

Самченко Ксения Павловна — 18 лет;

Шакирова Екатерина Родомировна — 19 лет;

Айгельдина Анна Александровна — 26 лет;

Мохова Александра Юрьевна — 20 лет.

Как чувствуют себя пострадавшие

«У нас вчера была возможность навестить тех, кто госпитализирован. Большинство из них идут на поправку», — сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Семерых пострадавших отправили на лечение в Москву.

Нападавший также остается в больнице, его состояние оценивается как тяжелое. По информации ТАСС, Бекмансурова собираются отправить на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы определить его психическое состояние.

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