Нападение на Пермский университет: что известно к этому времени
- 21.09.2021, 10:29
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На месте трагедии появился стихийный мемориал.
После стрельбы в Пермском университете прошло больше суток. Официальная информация такова: шесть человек погибли, 24 пострадали. Подозреваемым стал 18-летний Тимур Бекмансуров.
Что происходит на месте трагедии
Возле университета, где Бекмансуров устроил стрельбу, появился стихийный мемориал в память о погибших, пишет РБК. Люди несут цветы, игрушки, свечи.
Для сбора средств пострадавшим открыт благотворительный счет.
21 сентября объявлен в Пермском крае днем траура. Вчера вечером власти обнародовали имена погибших:
Энгаус Маргарита Геннадиевна — 66 лет;
Арамелев Ярослав Алексеевич — 19 лет;
Самченко Ксения Павловна — 18 лет;
Шакирова Екатерина Родомировна — 19 лет;
Айгельдина Анна Александровна — 26 лет;
Мохова Александра Юрьевна — 20 лет.
Как чувствуют себя пострадавшие
«У нас вчера была возможность навестить тех, кто госпитализирован. Большинство из них идут на поправку», — сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Семерых пострадавших отправили на лечение в Москву.
Нападавший также остается в больнице, его состояние оценивается как тяжелое. По информации ТАСС, Бекмансурова собираются отправить на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы определить его психическое состояние.