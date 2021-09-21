«Толпа бежит, а за ними – молодой человек с ружьем» 21.09.2021, 11:37

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Фото: ТАСС

Очевидцы стрельбы в Перми рассказали подробности.

В Пермском госуниверситете студент этого же вуза открыл стрельбу. В результате шесть человек погибли, 24 ранены. Нападавший, заявили в МВД, задержан. При этом он был ранен.

Вооруженный нападавший открыл стрельбу во дворе университета. Очевидцы говорят, что услышали первые выстрелы в 11:20. За тем, как развивались события, преподавательница ПГНИУ Светлана наблюдала из окна университетского деканата, сообщает currenttime.tv.

"Толпа людей бежит, а за ними идет молодой человек с ружьем, стреляет. Я еще продолжала думать, что учения, потом смотрю, что один человек упал на траву и лежит, мы тогда поняли, что это уже не учения, что это серьезное, мы закрылись в деканате изнутри", – рассказывает Светлана.

Нападавший вошел в здание восьмого корпуса университета и продолжил стрелять по всем, кто находился в фойе. Тревожная сигнализация в здании то ли не сработала, то ли не была запущена. Нападавший расстрелял охрану, прошел первый этаж и поднялся на второй.

Егору Сюткину удалось вместе с друзьями укрыться в одной из аудиторий: "Мы уже собирались выходить, и тут все забегают в универ, и так получилось, что, если бы мы вышли минут на 10-15 раньше, мы бы попали в эту ситуацию, нам было очень страшно".

В это время студенты в аудиториях на втором и третьем этажах начали выпрыгивать из окон, чтобы спастись. Юля и Карина услышали выстрелы и успели подняться в аудиторию на пятом этаже университета.

"Мы дверь закрыли, партами все заставили", – рассказывают студентки.

Стрельбу в университете, предположительно, устроил 18-летний Тимур Бекмансуров. Накануне он, по данным Следственного комитета, опубликовал на своей странице в соцсетях подробное описание своей подготовки. Он сообщил, что не состоит в экстремистских организациях, и попросил не считать случившееся терактом.

Больше 20 человек получили ранения различной тяжести. Самого нападавшего в перестрелке тяжело ранил сотрудник ДПС, который первым оказался на месте трагедии.

"Увидел, как вооруженный человек спускается по лесенкам, окрикнул: "Бросай". После чего молодой человек направил оружие на меня и произвел выстрел, после этого я применил огнестрельное оружие", – говорит младший лейтенант полиции Константин Калинин.

Нападавший получил ранения в живот и конечности. Сейчас, по официальным данным, он находится в тяжелом состоянии в реанимации. Больница, где он находится, взята в полицейское оцепление. Следственный комитет России возбудил дело по статье "Убийство двух и более лиц". 21 сентября объявлено в Перми днем траура. Во всех школах, колледжах и техникумах края занятия будут отменены.

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