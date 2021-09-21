Белорус выиграл престижный конкурс молодых пианистов в Сан-Ремо
- 21.09.2021, 11:44
За первое место он получит шесть тысяч евро, а также право выступить с симфоническим оркестром.
Белорусский пианист Владислав Хандогий стал победителем международного конкурса фортепианной музыки, который прошел 15-19 сентября в Сан-Ремо (Италия), сообщает kp.by.
Владислав Хандогий не только стал победителем престижного конкурса пианистов по мнению членов жюри и зрителей, но также получил специальный приз.
За первое место белорусский пианист получит шесть тысяч евро, а также право выступить с симфоническим оркестром в Сан-Ремо в сезоне 2022 года.
На втором месте оказалась Анфиса Бобылова из Украины. Она получит три тысячи евро. Третье место досталось испанцу Лео де Мария. Он получит две тысячи евро.