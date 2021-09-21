«Такое на этой планете еще не происходило» 3 21.09.2021, 12:26

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Фото: Reuters

Об электронном «голосовании» в России.

В Москве на Пушкинской площади прошла акция протеста против фальсификаций на прошедших выборах в Госдуму. В ней принимает участие несколько сотен человек. Акцию пыталась согласовать партия КПРФ, не признавшая итоги электронного голосования в Москве, однако городские власти отказали ей в этом.

В воскресенье в России завершилось трехдневное голосование на парламентских и региональных выборах. Согласно официальным результатам, партия "Единая Россия" сохранила за собой конституционное большинство в Госдуме. При этом наблюдатели сообщили о многочисленных нарушениях на избирательных участках. На карте движения "Голос", признанного российскими властями "иностранным агентом", опубликовано более четырех тысяч сообщений о подобных нарушениях.

Наибольшее возмущение наблюдателей и оппозиции вызвали итоги выборов в Санкт-Петербурге и результаты электронного голосования в Москве, которое было применено впервые и на которое зарегистрировались почти два миллиона человек. ЦИК не публиковал эти результаты более двенадцати часов, не объясняя причину, а после объявления итогов выяснилось, что во всех округах, где по итогам "живого" голосования на избирательных участках с существенным отрывом побеждали кандидаты, поддержанные "Умным голосованием", победили кандидаты от "Единой России".

Глава общественного штаба наблюдателей Москвы, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов объяснял, что в системе предусматривалась возможность поменять свой голос и переголосовать, около 200 тысяч человек из 2 млн так и сделали, и пришлось все пересчитывать.

О ситуации журналисты currenttime.tv поговорили с членом совета движения "Голос" Романом Удотом.

– Хочется поговорить про электронное голосование, потому что, кажется, к нему есть больше всего вопросов. Расскажите, пожалуйста, что произошло, почему так долго не было голосов из Москвы и могли ли там быть какие-то фальсификации?

– Голосов не было, потому что эта система нерабочая. Соответственно, были там фальсификации или нет, мне неизвестно, и даже это не является на самом деле предметом обсуждения. Эта система не отражает голоса избирателей, поэтому никакого смысла использовать ее для выборов нет.

– Что это значит: не отражает голоса избирателей?

– Это значит, что она нарушает просто примитивные законы математики. У нас получилось так, что так называемых электронных бюллетеней, как они это называют, было выдано на 78 тысяч меньше, чем получено голосов. Такое на этой планете еще не происходило, возможно, это какая-то инопланетная система, с которой мы незнакомы. Но тогда она должна применяться в условиях других планет. На нашей земле так называемая конверсия, когда выдано, допустим, 100 для простоты, нельзя, чтобы ими проголосовали 120 раз – то, что у нас произошло.

– Наши коллеги говорили об этом с Алексеем Венедиктовым, они задавали ему тот же самый вопрос, на что он сказал, во-первых, что "Голос" некомпетентен, а, во-вторых, сказал, что голосов больше, так как есть переголосование, и, мол, дистанционное голосование об этом предупреждало заранее.

– Попался. Попался жулик. На самом деле он просто невнимательно посмотрел на собственный сайт, который они называют observer.mos.ru, у них на самом деле есть еще и почасовая штука, которая показывает, сколько каждый час было выдано бюллетеней, и показывает, сколько каждый час было проголосовано. Жалко, что он такой ленивый и не удосужился посмотреть на собственный сайт. Там написано, что в первый час голосования 17 сентября выдано было, на минуточку, 20 тысяч бюллетеней, а проголосовано было, на минуточку, 100 тысячами голосов. То есть, если верить нашему главному редактору "Эха Москвы", получается, что на сайт зашло 20 тысяч дебилов, которые в течение часа поменяли свои политические взгляды пять раз. Я никогда не могу себе представить, что человечество настолько опустилось, что такими толпами появляются на электоральных системах люди, которые пять раз за час меняют свои политические убеждения, накручивая этот счетчик. Потом удар гонга наступает 9-й час, то есть это с 8:00 до 8:59 голосовало 20 тысяч дебилов, меняющих пять раз за час свои убеждения, а потом приходят другие, которые совершенно ведут себя по-другому.

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