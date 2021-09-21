Беларусь впервые начала импортировать картофель во время уборки собственного урожая 6 21.09.2021, 12:41

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Самым крупным поставщиком стала Украина.

По итогам первых семи месяцев 2021 года Украина стала крупнейшим поставщиком картофеля в Беларусь, подсчитали аналитики платформы EastFruit.

За указанный период Беларусь ввезла из Украины 15,5 тыс. тонн клубнеплодов. Другими поставщиками картофеля в Беларусь стали Россия, Азербайджан, Северная Македония, Египет и Германия.

Как отмечает EastFruit, Беларусь впервые импортирует картофель во время уборки собственного урожая. По мнению аналитиков, это явление довольно необычное поскольку во время уборки урожая цены на картофель достигают минимальных значений. Кроме того, Беларусь известна как крупный экспортер, а не импортер картофеля.

Отмечается, что ситуация в которой Беларусь покупает картофель из-за границы, а не продает его, стала возможной благодаря высоким ценам на этот продукт. Отмечается, что в течении прошлой недели (с 13 по 19 сентября) цены на картофель в Беларуси достигали $0,30 за кг. Это выше, чем во всех остальных странах региона, кроме РФ.

По данным EastFruit, картофель в Беларуси сейчас продается в среднем на 70% дороже, чем обычно в это время года. Как правило, в середине сентября оптовые покупатели в Беларуси платят за картофель $0,15−0,19 за кг.

Главной причиной высоких цен на картофель являются опасения относительно объемов его производства в 2021 году из-за летней засухи, считают в EastFruit.

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