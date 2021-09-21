Стрельба в Перми: перед нападением на вуз стрелок открыл огонь по автомобилю 21.09.2021, 13:45

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Фото: REUTERS/Anna Vikhareva

Водитель не стал останавливаться.

Перед тем, как совершить нападение на Пермский государственный университет в России, стрелок Тимур Бекмансуров открыл огонь по случайному автомобилю.

Атаку Бекмансурова зафиксировал видеорегистратор, кадры с которого опубликовал Telegram-канал Mash, сообщает nv.ua.

«Первые выстрелы Тимура Бекмансурова. На подходе к Пермскому государственному университету он открыл огонь по машинам», — говорится в сообщении.

На видео видно, как Бекмансуров выбежал на дорогу и выстрелил в лобовое стекло автомобиля, после чего по стеклу пошли трещины.

Однако водитель не стал останавливаться и продолжил движение.

20 сентября в России произошла стрельба в одном из корпусов Пермского государственного университета. Жертвами нападения стали восемь человек, еще 24 пострадали.

Стрелком оказался 18-летний Тимур Бекмансуров. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.

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