Родственники погибших в катастрофе МН17 выступили в суде 21.09.2021, 15:13

Они призвали Россию признать свою вину.

Во вторник, 21 сентября, в Нидерландах в судебном комплексе Схипхол, где проходят слушания по делу МН17, дали слово 11 родственникам погибших.

Об этом сообщает Укринформ.

Родные погибших выступают с помощью видеосвязи и лично в зале суда.

«Я надеюсь, что виновные извиняться, что Россия признает свою вину. Особенно тяжело смотреть, как Россия занимается дезинформацией и накладывает ложь на ложь. Мы надеемся, что суд прольет свет на то, что произошло», — заявила в суде мать одной из погибших.

По словам женщины, она отказывается представляться и желает, чтобы в суде звучало только имя ее убитого ребенка — Элин Мариека Франкс.

Выступающая показала фото с похорон дочери и продемонстрировала некоторые ее вещи, которые вернули после трагедии.

«Я говорю сейчас как мать, потерявшая дочь. Это навсегда изменило мою жизнь. То, что пассажирский самолет был сбит ракетой Бук — преступление, за которое виновные должны быть наказаны. Моя дочь никогда не будет невестой, мамой… те кто сбил самолет лишили его этого. Я не буду бабушкой. Мы лишены этого. Время остановилось для меня», — сказала она.

По словам женщины, ее дочь купила с подругами полотенце, на нем были вышиты имена.

«Я его узнала в каталоге вещей и я принесла его сегодня, как символ того, что прекрасная жизнь может разлететься на куски», — сказала она.

Некоторые из родственников не нашли в себе силы выступить лично, поэтому от их имени говорили адвокаты.

Председательствующий судья Хендрик Стейнгаюс пытался успокоить родственников погибших.

Суд в Гааге заявил, что вынесение приговора по делу о катастрофе MH17 на Донбассе состоится в конце следующего года.

Пассажирский Boeing-777 малайзийских авиалиний, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в город Куала-Лумпур, был сбит вооруженными силами РФ над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находилось 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Объединенная следственная группа, которая ведет международное расследование катастрофы Боинга МН17, сделала вывод, что самолет был сбит ракетой, выпущенной зенитно-ракетным комплексом Бук вблизи населенного пункта Снежное. При этом следователи уверены, что ракетный комплекс был доставлен в Украину из России.

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