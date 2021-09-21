закрыть
21 сентября 2021, вторник, 18:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Нынешнюю систему нужно смести»

1
  • 21.09.2021, 17:05
  • 2,820
«Нынешнюю систему нужно смести»
Фото: ТАСС

Что белорусы думают о забастовке в стране.

Telegram-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР) делится обратной связью о предзабастовочном состоянии. Вот, что пишут белорусы:

«Нынешнюю систему нужно смести, она нереформируема. Не бойтесь разрухи переходного периода. Мы живем своим трудом, а не их милостыней. За полгода отстроим нормальное и честное государство. 97% -- это работающие люди, а не это присосавшееся к их труду жлобье».

«Можно вырвать больной зуб и жить дальше. А можно мучиться. А лукавый он вообще гангрена. Только ампутировать.

А так все равно добьется все. Дурак же у власти. Я бы ему коров пасти хрен доверил бы».

Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.

популярное за неделю

Мнение

Ноу-хау белорусского протеста
Ноу-хау белорусского протеста Артем Черников
Забастовка, переговоры и дети
Забастовка, переговоры и дети Андрей Санников
Памяти белого шпица
Памяти белого шпица Ирина Халип
Стальной щит и медный таз в придачу
Стальной щит и медный таз в придачу Владимир Халип