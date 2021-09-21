«Нынешнюю систему нужно смести» 1 21.09.2021, 17:05

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Фото: ТАСС

Что белорусы думают о забастовке в стране.

Telegram-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР) делится обратной связью о предзабастовочном состоянии. Вот, что пишут белорусы:

«Нынешнюю систему нужно смести, она нереформируема. Не бойтесь разрухи переходного периода. Мы живем своим трудом, а не их милостыней. За полгода отстроим нормальное и честное государство. 97% -- это работающие люди, а не это присосавшееся к их труду жлобье».

«Можно вырвать больной зуб и жить дальше. А можно мучиться. А лукавый он вообще гангрена. Только ампутировать.

А так все равно добьется все. Дурак же у власти. Я бы ему коров пасти хрен доверил бы».

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