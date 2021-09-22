Будущее зависит от каждого из нас 1 Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих» (БОР)

22.09.2021, 10:11

Фото: ТАСС

Стачка не является вопросом веры, а вопросом организации.

Все чаще в обществе начали возникать вопросы веры в стачку. Но тем ли мы занимаемся? На деле стачка не является вопросом веры. Это вопросы действия. В стачку не верят. Ее организовывают. Верить в этой ситуации можно лишь в то, что всеобщая забастовка поможет победить. Да и то, мы прекрасно знаем, что это действенный метод.

Верить можно в Одина, Аллаха или еще кого-нибудь. Но не в стачку. Еще раз, стачку организовывают.

Можно ждать ее как второго пришествия: когда-нибудь случится. А можно всем вместе закупиться продуктами, отложить денег, снять деньги со всех счетов и просто остаться дома.

Почему закупиться продуктами? Потому что все дорожает и каждая копейка на счету.

Почему отложить денег и купить валюту? Потому что все время в забастовке нам нужно за что-то жить. Велика вероятность, что любые финансовые поступления в страну синепалый попытается заморозить.

Почему купить валюту? Потому что это единственный доступный инструмент чтобы спасти наши деньги от обвала рубля. О нем мы поговорим отдельно.

Почему предупредить знакомых? Потому что не все читают новости. Помогите им подготовиться заранее.

Это и есть организация, которой нам не хватило в прошлом. Сейчас мы провели работу над ошибками. Мы знаем что делать дальше.

Стачке быть.

Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих» (БОР)

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