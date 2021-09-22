Ученые рассказали, как строители древнего индейского мегаполиса повлияли на современный урбанизм 22.09.2021, 11:02

Фото: Getty Images

Авторам новой работы удалось нанести на карту подземные части Теотиуакана.

Человек выступает основным фактором, определяющим экологические и климатические процессы на планете. Многие ученые признают, что антропогенное влияние вызывает глобальные изменения, в том числе ландшафта. И происходит это уже давно: так, исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде, Государственного университета Аризоны и Университета Джорджа Мейсона в Фэрфаксе (США) при помощи лидарного картографирования и передовых технологий аэрофотосъемки показали, что жители древнего города Теотиуакан в Мексике, процветавшего до 550 года нашей эры, перемещали удивительное количество почвы и коренных пород для строительства. В результате они поменяли ландшафт так, что это по сей день влияет на урбанистическое устройство и пейзаж региона, пишет Naked sciecne.

Теперь каждый год миллионы туристов приезжают в Теотиуакан, чтобы увидеть его Аллею мертвых шириной в 40 метров и длиной в 2,4 километра, Пирамиду Луны, Пирамиду Солнца и Цитадель, которая окружает Пирамиду Пернатого змея (Кецалькоатля). Город располагался «по сетке», покрывающей более 20 квадратных километров. Помимо вышеупомянутых зданий, в Теотиуакане есть еще около двух тысяч одноэтажных жилых комплексов, а также различные площади, храмы, дворцы знати и священников. Пирамиды и другие сооружения сегодня возвышаются над землей, но по большей части мегаполис похоронен под современными полями и постройками.

Авторам новой работы удалось нанести на карту подземные части Теотиуакана, применив лидар и другие современные технологии. «Лидар часто воспринимают как революционный инструмент для поиска древних скрытых объектов, но оказалось, что лидарная карта чрезвычайно запутана и трудна для интерпретации. Многие из обнаруженных нами объектов были современными или же имели древние корни. А потом мы поняли, что за этим всем стоит куда более интересная история», — рассказал руководитель группы Нава Сугияма.

Поскольку масштабы строительства в древнем городе предполагали, что ландшафт того времени пришлось бы менять, авторы работы при помощи лидара, съемок на местности и сравнения карт хотели установить взаимосвязь между генпланом Теотиуакана в начале нашей эры и сегодня.

Как оказалось, люди, возводившие этот мегаполис, выровняли землю до коренной породы, а порой использовали ее в качестве строительного материала. В одной части города примерно за 300 лет работ (150-450 годы нашей эры) накопилось около 372 056 кубометров земли, добытой в других местах долины. А на месте комплексов трех пирамид ученые выявили 2 423 411 кубометров камня, земли и самана — материала из глинистого грунта с добавлением соломы или других волокнистых растительн

Столь серьезные изменения ландшафта, несомненно, играют роль и сегодня. Исследователи выяснили, что на 65 процентах территории Теотиуакана стоят постройки, повернутые на 15 градусов и 30 минут на восток от астрономического севера — как и Аллея мертвых, и Пирамида Солнца, и другие древние сооружения. А вдоль участков, где располагались подземные древние стены, находятся ограждения.

Помимо этого, древним инженерам пришлось изменить течение двух пересекающих город рек — Сан-Хуан и Сан-Лоренцо, — чтобы выровнять их с точками, имеющими астрономическое значение. Как показала составленная при помощи лидара карта, другие участки каналов и рек впоследствии изменили в различных точках по их течению, чтобы они совпадали с «направляющими» города. В результате почти 17 километров гидрологических систем, видимых сегодня, возникли в раннем классическом пейзаже Теотиуакана.

Ученые обнаружили 298 зданий и 5795 созданных человеком террас (ступенчатая форма рельефа), которые до сох пор не были известны. В то же время выяснилось, что более 200 известных сооружений уничтожили с 2015 года в процессе различных работ и добычи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».