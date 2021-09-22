Неизвестные расстреляли авто первого помощника президента Украины 27 22.09.2021, 11:26

7,974

Сергей Шефир

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Ранен водитель.

Как сообщает издание "Украинская правда", под Киевом неизвестные стреляли в автомобиль первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира, ранен водитель машины.

Отмечается, что Шефир ехал на машине из дому на работу. Дорога проходила через лес, где его ожидала засада. С разных сторон дороги были произведены несколько автоматных очередей. Выпустили около 12-15 пуль по авто.

Водитель Шерифа при покушении, как сообщают СМИ, получил три пули, он в реанимации в тяжелом состоянии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».