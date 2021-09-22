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Неизвестные расстреляли авто первого помощника президента Украины

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  • 22.09.2021, 11:26
  • 7,974
Неизвестные расстреляли авто первого помощника президента Украины
Сергей Шефир
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Ранен водитель.

Как сообщает издание "Украинская правда", под Киевом неизвестные стреляли в автомобиль первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира, ранен водитель машины.

Отмечается, что Шефир ехал на машине из дому на работу. Дорога проходила через лес, где его ожидала засада. С разных сторон дороги были произведены несколько автоматных очередей. Выпустили около 12-15 пуль по авто.

Водитель Шерифа при покушении, как сообщают СМИ, получил три пули, он в реанимации в тяжелом состоянии.

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