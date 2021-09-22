Первые выводы после покушения на помощника президента Украины 2 Юрий Бутусов

22.09.2021, 14:00

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ЮРИЙ БУТУСОВ

Фото: Gordonua.com

Судя по исполнению, психологическое запугивание было важнее, чем ликвидация.

Машина Сергея Шефира обстреляна в селе Лесники, когда он ехал в Киев своим обычным неизменным маршрутом из дома в коттеджном поселке Італійський маєток в селе Иванковичи.

Дорога из Иванковичи до трассы около 15 километров, там много удобных глухих мест для организации засады. Однако стреляли в Лесниках, рядом с Обуховской трассой, где значительный трафик и населенный пункт.

Стрельба велась с близкой дистанции. Был дана автоматная очередь. Попадания кучные по месту водителя. Водитель тяжело ранен. При этом Шефир ездит с водителем, но по заднему пассажирскому ряду, где, обычно, сидит Шефир, попаданий нет.

Выскажу свое мнение.

Стрельба в Лесниках удобна для киллеров только одним — возможностью быстро покинуть место преступления на автомобильном транспорте. На узкой дороге, примыкающей к лесу из Иванковичей, много мест для блокирования дороги и организации засады. Пути отхода также весьма удобные и скрытные.

Стрельба ограничилась одной очередью, первые выстрелы были направлены по водителю, дальше пошло рассеивание. Киллер не стал проверять машину и не ставил целью добить всех. Хотя сопротивления не было.

Факты таковы:

1. Точкой обстрела выбрали людное место. В Лесниках стрелок получил самую удобную точку для отхода. При покушении в Киеве перекрыть выезды гораздо удобней. При покушении на трассе близ коттеджного поселка долго добираться до скоростной трассы. А в Лесниках — Обуховская трасса, можно сразу уйти далеко и затеряться в потоке машин.

2. Стрельба велась с ближней дистанции. Стрелок не встретил сопротивления, машина остановилась. Однако он не сблизился, не добил всех в машине, и даже не дострелял по цели весь магазин. То есть задачи — проконтролировать убийство Шефира — у него не было.

Вывод:

Судя по исполнению, психологическое запугивание было важнее, чем ликвидация Шефира.

Кого хотели запугать? Какие мотивы? Это не удастся установить надежно без задержания киллера.

Понятно, прежде всего, можно запугать самого Шефира.

Но одновременно — президента Зеленского. Офис президента. Партию и фракцию президента.

Это могли сделать для того, чтобы отсрочить принятие какого-то закона, например, как вариант, закона против олигархов, а возможно и наоборот — чтобы ускорить его принятие.

Продюсеров политических сюжетов у нас немало. Вариантов много. Сейчас все зависит от действий полиции и задержания киллера, без этого ничего надежно распутать не удастся.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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