В Хорватии полиция идентифицировала загадочную женщину, найденную на острове с потерей памяти 22.09.2021, 17:05

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Фото: AP

Она не могла вспомнить, кто она и откуда приехала.

В среду хорватская полиция заявила, что сумела установить личность женщины, которая была найдена в отдаленном районе на острове Крк без способности вспомнить, кто она и откуда приехала.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Полиция опознала женщину как 57-летнюю Даниэлу Адамцову из Словакии. Ее личность сумели установить после получения многочисленных подсказок из Хорватии и из-за рубежа.

Хорватские СМИ сообщили, что информация, раскрывающая личность, поступила из Соединенных Штатов, где она жила до 2015 года.

Женщина была успешным дизайнером ювелирных изделий, но впоследствии стала бездомной.

Женщину обнаружили 12 сентября на острове Крк. Она сидела на скале недалеко от моря в отдаленной части острова, населенном медведями.

Хорватские СМИ сообщили, что женщина общалась на английском языке, но не могла назвать свое имя. У нее не было при себе документов, удостоверяющих личность, или мобильного телефона.

Полиция опубликовала фотографию, на которой изображена белокурая женщина с голубыми глазами и окровавленным лицом.

Хорватские спасательные службы заявили, что женщина ночевала на берегу моря и была найдена "истощенной, с легкими ранениями и дезориентированной".

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