Ученые рассказали, как погода влияет на механизмы нашего организма 23.09.2021, 11:17

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Интересные результаты исследования норвежских ученых.

Всем нам порой кажется, что погода и ее составляющие — температура, атмосферное давление, влажность воздуха и прочее — усугубляют переносимость боли или даже вызывают ее, например мигрень или обострение артрита. Ранее некоторые исследователи заявляли, что пациенты, страдающие хронической болью, хуже всего чувствовали себя в дни с пониженным атмосферным давлением, сильным ветром, повышенной влажностью или большим количеством осадков. В то же время авторы других работ опровергали это, утверждая, что никакой связи между погодой и самочувствием людей нет, пишет Naked science.

Ученые из Арктического университета Норвегии, Университетской больницы Осло и Норвежского института общественного здравоохранения решили подтвердить — или опровергнуть — гипотезу о том, что климатические условия влияют на переносимость боли. За основу взяли информацию из седьмого популяционного исследования Тромсе — восьмого по численности населения города Норвегии и одного из самых чистых регионов на планете. Он расположен к северу от Полярного круга, известен большим количеством осадков, хотя от холодных арктических ветров его оберегают окружающие горы.

Около 19 тысяч жителей Тромсе (средний возраст — почти 57 лет, 51,5% — женщины) с марта 2015 года по ноябрь 2016-го проходили медосмотр и два теста: на толерантность к боли при сдавливании голени специальными манжетами и на ее переносимость вследствие холода (как долго человек может выдерживать погружение руки в холодную воду).

Результаты (они опубликованы в журнале Pain) анализировали с учетом данных о погоде в этот период: температуре, атмосферном давлении, осадках, относительной влажности и скорости ветра. Авторы работы изучили связь между переносимостью боли и метеорологическими факторами. В итоге, по словам ученых, они выявили в этом явную сезонную изменчивость.

Данные показали «неслучайные краткосрочные вариации» показателей тестов на сдавливание в зависимости от погоды в те дни, когда эти тесты проводили. К тому же результаты можно было предсказать по температуре воздуха и атмосферному давлению (именно эти переменные влияли больше всего). Тест на холод тоже выявил четкие сезонные колебания: участники могли дольше держать руку в ледяной воде холодное время года, то есть демонстрировали адаптацию к нему.

«Это свидетельство того, что погода оказывает причинное и динамическое влияние на переносимость боли, и подтверждение распространенного мнения», — пишут исследователи. Хотя остается неясно, связана ли корреляция между климатическими условиями и болью с физиологическими либо психологическими факторами (или их комбинацией).

Но почему погода оказывает воздействие на переносимость боли? Ученые предполагают, что это можно объяснить основными механизмами нашего организма: атмосферные явления, а также температура воздуха и давление влияют на области мозга, задействованные в обработке боли. К тому же погода определенно меняет психическое состояние людей и поэтому, возможно, отражается на способности переносить боль.

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