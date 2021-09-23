Сколько стоит сахар в магазинах Беларуси и у соседей 23.09.2021, 13:45

Самый дешевый — в Польше.

Белорусы сообщают, что не в каждом магазине можно купить сахар-песок. Чиновники говорят, что «ситуацию на рынке можно оценить как стабильную, дефицита этой продукции нет», и сдерживают на него цены, которые все равно растут.

Сайт zerkalo.io исследовал онлайн-магазины и сравнило стоимость сахара в Беларуси и у наших ближайших соседей.

Если распределить столицы от меньшей цены к большей, то получится следующая картина: Варшава, Минск, Вильнюс, Москва, Рига и Киев. А теперь подробнее.

В интернет-магазинах Минска белый сахар-песок есть не везде. Там, где мы его нашли, килограммовые упаковки продают от 1 рубля 58 копеек до 1 рубля 73 копейки.

В Москве за кило просят от 49 до 70 российских рублей (1,68–2,40 белорусских)

В онлайн-магазинах Киева предлагают белый сахар-песок по цене от 27 до 40 гривен за килограмм (2,53–3,75 белорусских рубля).

В Вильнюсе довольно большая разбежка в цене: от 55 до 90 евроцентов за килограмм (1,62−2,65 рубля).

В популярной в Варшаве торговой сети белый сахар-песок стоит 2,48 злотых (1,52 белорусского рубля).

В Риге популярная торговая сеть продает сахар-песок своей торговой марки со скидкой: 75 евроцентов (2,21 белорусского рубля), полная цена товара — 85 евроцентов (2,51 белорусского рубля).

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