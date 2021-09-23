Используя каталонских сепаратистов, Путин рискует развалить Россию 23.09.2021, 13:46

Действует «закон бумеранга».

Глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес недавно выразил недовольство из-за попыток России ослабить европейскую демократию. Он также высказался за расследование контактов между российскими властями и окружением бывшего каталонского президента Карлеса Пучдемона, обвиненного в нарушении Конституции Испании и проведении незаконного референдума осенью 2017 года, пишет Newssky.

Не говоря напрямую о Каталонии, Альбарес поддержал резолюцию Европарламента о том, что любые связи Москвы с окружением Пучдемона требуют углубленного расследования. Ведь они указывают на российское вмешательство в дела других государств с целью внутренней дестабилизации ЕС.

По мнению международных наблюдателей, каталонское движение за независимость оценивается как наиболее массовое сепаратистское движение в Европе. О нем широко заговорили 27 октября 2017 года, когда в парламенте Каталонии объявили независимость в ответ на действия центральной власти страны о приостановлении действия автономии и вводе прямого правления (согласно 155-й статье испанской Конституции).

В начале ноября 2017-го были арестованы восемь членов каталонского правительства и выписан международный ордер на арест бежавшего из страны каталонского президента. Впоследствии следствие, изучив переписку Жозепа Льюиса Алая (главы аппарата Пучдемона) установило его тесное сотрудничество с российским бизнесменом Александром Дмитриенко, который связан с приемным сыном Владислава Суркова и которого испанские власти обвиняли в выполнении заданий российских спецслужб. Эти материалы получили широкую огласку благодаря американской газете «New York Times» и международному журналистскому Центру расследований организованной преступности и коррупции: они опубликовали доклад испанской полиции после задержания Алая.

Как выяснилось, в начале 2019 года Алай совершил две поездки в Москву в сопровождении бизнесмена Дмитриенко. Там он встречался с представителями спецслужб РФ и депутатом Госдумы Евгением Примаковым — доверенным лицом президента Владимира Путина на выборах-2018 и внуком известного экс-директора Службы внешней разведки Евгения Примакова. На тот момент налаживание связей с каталонцами вписывалось в стратегию Кремля, пытающегося посеять раздоры в Европе путем поддержки сепаратистских политических движений в Европе.

После московских визитов Алая в Испании возникла секретная группа «Tsunami Democratic»: она блокировала работу аэропорта Барселоны и перекрыла крупную магистраль, связывающую Испанию с севером Европы. Согласно полицейскому докладу, к созданию этой протестной группы был причастен и глава аппарата Пучдемона. Секретные расшифровки текстовых сообщений (на 700 страницах) свидетельствуют о скоординированных усилиях Алая и других каталонских сепаратистов по налаживанию отношений с российской разведкой. Испанские власти также выяснили, что в момент проведения референдума-2017 о независимости на территории Каталонии находились оперативники из воинской части № 29155.

Пытаясь выйти на российский след, репортеры The New York Times воспользовались докладом европейской разведки: в нем говорится, что Алай вместе с бизнесменом Дмитренко обращались к России за финансовой и технической помощью для создания банковского, телекоммуникационного и энергетического секторов, независимых от Испании. Они также провели встречу с главой российского преступного синдиката с целью наладить канал для финансирования их деятельности.

Из обнаруженной переписки с Гонсало Бойе (адвокатом Пучдемона) стало известно, что Алай советовал каталонским властям не поддерживать публично Алексея Навального. В связи с этим становится понятно: почему еще в ходе обсуждения в Европарламенте вопроса об аресте российского оппозиционера тогдашний президент Пучдемон в своем выступлении заявлял, что евродепутаты не имеют морального права осуждать власти РФ, поскольку они не осуждают преследования каталонских сепаратистов властями Испании.

Судя по всему, Кремль делал ставку на каталонскую независимость, чтобы на территории Испании повторить «крымский сценарий» (в части отделения полуострова от Украины). Следует обратить внимание на то, что оба «референдума» (в Каталонии и Крыму) противоречили законам своего государства, где они проводились. Кроме того, искусственное обострение ситуации в упомянутых странах привело к тому, что население превратилось в массы людей, настроениями которых воспользовались внешнеполитические силы в лице российских спецслужб.

Не исключено, что в Кремле пытались использовать ситуацию в Каталонии, чтобы создать еще один прецедент «государственного распада» и тем самым на международном уровне легитимизовать не только результаты крымского «референдума», но и возможность возникновения так называемой «Новороссии». Однако такие игры могут оказаться слишком опасными и для самой России: если в Москве будут и впредь поддерживать радикальные движения для разрушения единства Евросоюза, то такие же процессы окажутся неизбежными и в самой РФ, где межрегиональных и межнациональных противоречий гораздо больше, чем во всей Европе вместе взятой. Кроме того, запущенный «бумеранг», как известно, возвращается: используя Пучдемона и каталонских сепаратистов, Путин рискует развалить не только Испанию, но и саму Россию.

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