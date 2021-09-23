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«Пусть забудет про план «Б» и Ростов»

  • 23.09.2021, 13:51
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«Пусть забудет про план «Б» и Ростов»

Народная любовь не отпустит.

Telegram-канал арт-проекта «Перемен» выпустил работу в годовщину тайной «инаугурации» самозванца.

«Пусть забудет про план «Б» и Ростов. Народная любовь не отпустит! Да и в Гаагу не обязательно, слишком уж уютные там камеры. Вполне благополучный финал для диктатора — навсегда остаться в Жодино. В тюрьме особого режима.

А в соседнем с Саней корпусе будут проходить экскурсии — откроется «Музей репрессий». Как и на Окрестина, Володарке и других местах, через пытки в которых прошло мирное население. Поколения будут знать и помнить — прививка от диктатуры уже в крови нации», — пишет Telegram-канал.

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