«Пусть забудет про план «Б» и Ростов»
- 23.09.2021, 13:51
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Народная любовь не отпустит.
Telegram-канал арт-проекта «Перемен» выпустил работу в годовщину тайной «инаугурации» самозванца.
«Пусть забудет про план «Б» и Ростов. Народная любовь не отпустит! Да и в Гаагу не обязательно, слишком уж уютные там камеры. Вполне благополучный финал для диктатора — навсегда остаться в Жодино. В тюрьме особого режима.
А в соседнем с Саней корпусе будут проходить экскурсии — откроется «Музей репрессий». Как и на Окрестина, Володарке и других местах, через пытки в которых прошло мирное население. Поколения будут знать и помнить — прививка от диктатуры уже в крови нации», — пишет Telegram-канал.